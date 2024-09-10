中秋節領獎金？僅44%企業會發　平均可拿到1357元、增幅4.8%

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中秋節將至，不少公司會發放中秋節獎金，今（2024）年經濟成長率坐三望四，也讓不少員工對中秋獎金有所期待。根據求職網調查指出，今年僅44%企業透露會發放中秋獎金，至於金額則是平均落在1357元，較去年1295元，增加了4.8%。yes123求職網今（10）日發布調查指出，有44%企業透露今年會發放中秋獎金，其中有32%會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品；12%會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品。儘管企業發獎金比例未過半，但比起去年的42%，仍稍微提升，也是近3年以來的新高。yes123指出，其餘56%雖不會給員工中秋節獎金，但有31%會發放中秋禮品，另25%不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品的情況，屬於「兩頭空」。不過，換算下來，等於有43%的企業表示，今年「會發放」中秋禮品給員工；若以資方「發禮品」的比例來看，高於去年的41%。至於平均發放的金額，則是落在1357元，相較去年1295元，多了62元，增幅為4.8%。整體來說，今年春節、端午、秋節等三節獎金，有60%企業表示總金額持平，有20%表示增加，另有19%透露比去年減少。