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▲諮商心理師公會針對《學生輔導法》修法提出多點呼籲，期待創造學生、家長、輔導人員、學校等多贏局面。（示意圖／Pexels）

▲行政院版《學生輔導法》部分條文修正草案規定，國高中12班以下或是每滿12班、國小20班以下或是每滿12班設置1名專輔教師。（圖／NOWnews製作）

霸凌樣態越來越多樣化、通報件數也不斷上升。根據教育部統計，107至111年度校園霸凌通報件數由562件遞增為1942件，大幅增長逾2倍。攸關校園霸凌處理的二部法令《校園霸凌防制準則》與《學生輔導法》，都在今（2024）年有重大變革，前者教育部已在4月公布修法版本，後者部分條文修正草案立法院也完成初審。但修法之後是否能夠解決問題，後續值得觀察。2012年施行的《校園霸凌防制準則》（以下稱霸凌準則），歷經2020年與2024年二次修法。最新公布的版本規定，校方接獲疑似霸凌事件，應在24小時內通報主管機關，並於防制委員會中指派3人成立審查小組，必要時得通知當事人、檢舉人或其他相關人員說明。決議受理後組成處理小組，進行調和或調查。左營高中輔導主任李佩珊分析，與舊版相比，霸凌案件不必等到4個月調查完成，只要是「疑似」校方就可介入，避免漏接個案，讓輔導管教、甚至懲處手段能更快速。李佩珊也指出，新法加入「調和」做法，引進「修復式正義」概念，「除非兩造不同班，否則日後還要相見，沒有新的關係如何重新相處？」李佩珊說，年紀越小修復越快，一兩個月孩子就會忘記之前的不愉快，展開新的關係。全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁也有相同見解，但她質疑學校的輔導資源與能力在哪裡，霸凌準則並沒有明文規定。「教育部說可借用外部資源入校協助，但相關經費以及縣市政府可提供多少補助，沒有硬性規定。」過去校園霸凌案件常被質疑遭學校吃案，背後錯綜複雜的原因，除了牽涉校譽，也往往和「錢」有關。民進黨立委陳培瑜曾接獲國立高中校長反映，揭露校方的無奈之處，像是學生若投訴被霸凌，學校就必須組成委員會調查。每次開會委員的出席費、報告書寫費、逐字稿繕打費，每案平均需花費3萬5千元，任一造不服結果申訴，又得重啟調查，再花一次費用。陳培瑜舉台北市為例，某明星高中一學期的霸凌調查預算僅3萬元，等於政府給的錢，一學期還不足處理一件霸凌案，最後只能請家長會募款。處理一件霸凌案就如此燒錢費時又吃力不討好，也難怪學校的態度總是相當消極。陳培瑜認為修法後雖可解決師師相護、校長吃案、或家長會施壓等為人詬病的陋習，因為案子全都得進到委員會處理，但這些都不如從源頭開始防制，也就是在課程中教育孩子不去霸凌、或遇到霸凌時師長如何協助。「不重視源頭的防制，我跟你保證，錢只會越來越不夠用。」跟過去不同，教育部強調霸凌準則的修法為「輔導先行」概念，若遭受嚴重心理創傷，政府也有免費資源提供服務。衛福部去（2023）年8月起推出「年輕族群心理健康支持方案」，今年服務擴大到15至45歲族群。但對於未成年學生來說，立意良善的政策，實務上卻常見家長反對。佳好心理諮商所所長楊亦喬表示，由於心理師屬醫事人員，如果未成年者有諮商需求，家長必須簽署同意書才能進行。她舉例霸凌案件中，被害者或加害者，只有一方接受輔導時，也會讓該生家長怨懟學校：「為什麼只有我的小孩需要輔導？」另外處理家暴案件時，施暴者通常不會願意孩子透露家暴內幕。她也遇過父母正在談離婚，母親希望孩子接受學校輔導，但父親卻擔心學校介入對孩子洗腦，影響他爭取撫養權而抗拒。為符合兒少最佳利益，立法院今年7月初審通過《學生輔導法》（以下稱學輔法）部分條文修正草案，學校判斷有需求情況下，學生得不經家長同意逕行諮商。陳培瑜表示，家長多半不願意孩子遭貼標籤，或是不認為孩子有問題需要輔導諮商。有經驗的心理師在實務上就會以「輔導」一詞來涵蓋，降低家長疑慮。楊亦喬認為，一旦未來新法通過，無論是輔導或諮商，心理師都能大大減壓，學生也能實際受益。2014年施行的學輔法逾10年未修，其中被詬病如校園輔導人力吃緊部分，在各黨皆有共識下，確認將增加人力、專業輔導人員如心理師、社工師等可望加薪。教師團體盼望新法增加人力之餘，也要落實彈性機制，各縣市輔導中心人員隨時支援學校需求，讓資源充分被運用，才能真正承接住每一個孩子。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。