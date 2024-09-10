灌1公升「斷魂百香果」！工程師凌晨倒ATT廁所亡　今解剖釐清死因

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一名任職於新竹科學園區的張姓工程師（25歲），前（8）日上午被發現陳屍在北市信義區ATT4Fun大樓內的廁所，警方調查後，發現張男曾在一間戶外酒吧挑戰促銷活動，並在8分鐘內灌下1公升「斷魂百香果」調酒，不料隔天凌晨0時許多次出入廁所後，疑因身體不適倒臥馬桶上身亡，今（10）日檢警會同法醫、家屬在北市第二殯儀館解剖遺體以進一步釐清死因。據了解，前天上午7時許ATT警衛巡視各樓層時，赫然發現張姓男子坐在馬桶上失去意識，警衛見狀嚇得連忙打電話報案，無奈警消趕抵後，確認其已無呼吸心跳、明顯死亡。案經調查，警方發現張男曾在7日深夜到信義區一間戶外酒吧玩樂，期間為了挑戰免單於8分鐘內喝下1公升調酒，隔天凌晨張男獨自進入ATT 4 Fun後兩度進入廁所，直到上午7時保全巡邏發現該間廁所門上鎖，這才察覺有異，今天檢警會同法醫、家屬至北市第二殯儀館解剖遺體，詳細情形還有待進一步釐清。