影／大谷翔平又跑出47次盜壘！持續往「50轟50盜」超神紀錄邁進

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▲大谷今天先發擔任指定打擊，開路先鋒角色，首打席敲出飛球出局，第二打席獲保送，他就馬上開啟「快腿」模式上壘後，馬上盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）

（11:37更新）大谷翔平47盜出爐！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（10）日出戰芝加哥小熊隊，大谷翔平在8月底後甚至整個9月到現在，沒有盜壘失手過，而他的速度可以幫助球隊拿到得分位置，也給對手壓力。大谷翔平本季已經有162支安打，101分打點，46轟，都是生涯最佳紀錄，要拿到國聯MVP根本就是囊中之物。原本Kyle Hendricks還要牽制，但第二次他就小心翼翼，儘管知道大谷就是要跑，但小熊隊也是無可奈何。大谷上壘後，也受到球迷熱烈歡迎。