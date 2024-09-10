影／大谷翔平又跑出47次盜壘！持續往「50轟50盜」超神紀錄邁進

（11:37更新）大谷翔平47盜出爐！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（10）日出戰芝加哥小熊隊，日本二刀流好手大谷翔平跑出本季第47次盜壘，本季46轟47盜，離單季「50轟50盜」的紀錄不遠。大谷今天先發擔任指定打擊，開路先鋒角色，首打席敲出飛球出局，第二打席獲保送，他就馬上開啟「快腿」模式上壘後，馬上盜壘成功。大谷盜壘成功率本季高達92.2％，幾乎是必跑就中。目前道奇以2:4落後小熊。
大谷跑壘驚人 本季9月後沒失手過
大谷翔平在8月底後甚至整個9月到現在，沒有盜壘失手過，而他的速度可以幫助球隊拿到得分位置，也給對手壓力。大谷盜壘成功率本季高達92.2％，根本是完全開綠燈。
大谷翔平本季已經有162支安打，101分打點，46轟，都是生涯最佳紀錄，要拿到國聯MVP根本就是囊中之物。
大谷今天面對小熊投手Kyle Hendricks，首局敲出游擊飛球出局，大谷硬是要去揮壞球，也只好擊成不營養飛球，不過第二打席他就遵守「本壘板紀律」，選到保送上壘。
原本Kyle Hendricks還要牽制，但第二次他就小心翼翼，儘管知道大谷就是要跑，但小熊隊也是無可奈何。大谷上壘後，也受到球迷熱烈歡迎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平在8月底後甚至整個9月到現在，沒有盜壘失手過，而他的速度可以幫助球隊拿到得分位置，也給對手壓力。大谷盜壘成功率本季高達92.2％，根本是完全開綠燈。
大谷翔平本季已經有162支安打，101分打點，46轟，都是生涯最佳紀錄，要拿到國聯MVP根本就是囊中之物。
大谷今天面對小熊投手Kyle Hendricks，首局敲出游擊飛球出局，大谷硬是要去揮壞球，也只好擊成不營養飛球，不過第二打席他就遵守「本壘板紀律」，選到保送上壘。
原本Kyle Hendricks還要牽制，但第二次他就小心翼翼，儘管知道大谷就是要跑，但小熊隊也是無可奈何。大谷上壘後，也受到球迷熱烈歡迎。