海盜火球狀元Paul Skenes單季狂飆151K！刷新隊史百年來菜鳥紀錄

海盜火球狀元Paul Skenes單季狂飆151K！匹茲堡海盜隊今（10）日在主場迎戰邁阿密馬林魚，派出火球男Paul Skenes先發，主投6局僅失掉1分，且狂飆出9次三振，讓海盜以3：2戰勝馬林魚。重要的是，本場比賽過後，Paul Skenes本賽季累計投出151次三振，刷新海盜自1900年創隊以來，百年隊史的菜鳥新紀錄。
火球連發飆9K 喜提單季第10勝
Paul Skenes前3局雖然有被敲出安打，甚至一度攻佔得點圈，但最終都安全下莊，直到4局上，被該局首打者Jesus Sanchez敲出二壘安打後，Otto Lopez補上適時安打，Paul Skenes失掉本場唯一失分。
打線部分也有給予Paul Skenes支援，Oneil Cruz首局就敲出陽春砲，2局下再靠著Bryan Reynolds的適時一擊，送回壘上2名跑者，增添2分保險分。雖然「元祖火球男」Aroldis Chapman在9局上場關門，被敲2支安打失掉1分，最終仍驚險完成關門，讓海盜以3：2擊敗馬林魚。
Paul Skenes本場使用98球投完6局，被敲6支安打失掉1分，飆出9次三振，並收下菜鳥年的第10勝，賽後防禦率為2.10。首局用三振解決打者Connor Norby，讓這位火球狀元的單季三振數來到143次，正式成為自創隊1900年以來，海盜隊新秀三振數的新科紀錄保持人。
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Paul Skenes前3局雖然有被敲出安打，甚至一度攻佔得點圈，但最終都安全下莊，直到4局上，被該局首打者Jesus Sanchez敲出二壘安打後，Otto Lopez補上適時安打，Paul Skenes失掉本場唯一失分。
打線部分也有給予Paul Skenes支援，Oneil Cruz首局就敲出陽春砲，2局下再靠著Bryan Reynolds的適時一擊，送回壘上2名跑者，增添2分保險分。雖然「元祖火球男」Aroldis Chapman在9局上場關門，被敲2支安打失掉1分，最終仍驚險完成關門，讓海盜以3：2擊敗馬林魚。
Paul Skenes本場使用98球投完6局，被敲6支安打失掉1分，飆出9次三振，並收下菜鳥年的第10勝，賽後防禦率為2.10。首局用三振解決打者Connor Norby，讓這位火球狀元的單季三振數來到143次，正式成為自創隊1900年以來，海盜隊新秀三振數的新科紀錄保持人。