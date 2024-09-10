蘋果iPhone 16全系列發布！投資人不嗨？蘋概股跌多漲少

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蘋果公司（Apple）於今（10）日舉行的秋季發表會上亮出全新iPhone 16系列手機之際，「Apple Intelligence」功能也成為萬眾矚目的焦點。不過今日蘋概股卻表現平平，沒有激起太大水花。蘋果秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，以「It’s Glowtime（閃耀時刻）」為主題，推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品。其中，iPhone 16搭載全新的A18處理器，可優化大型生成式AI模型運作；新款iPhone Pro系列產品則迎來重大革新，因搭載A18 Pro晶片，具備第二代3奈米晶體管和全新的16核神經引擎，效能提升15%、耗電量也降低 20%。除此之外，螢幕尺寸加大改成6.3吋及6.9吋，同時新增4K 120fps錄影功能，以及錄音室等級麥克風。由於iPhone 16使用全新A18晶片，且全系列都將支援Apple Intelligence，市場期待今年下半年將迎來一波新的換機潮，雖然美國財經媒體《彭博》日前曾對此提出質疑，認為消費者想使用到Apple Intelligence最佳功能顯然還有得等，不如期待明年iPhone17的問世，但部分分析師仍看好iPhone 16換機前景，預期蘋果概念股將受惠於新機拉貨而會有不錯的表現。雖然分析師普遍預期蘋果概念股將受惠於新機拉貨，但今日蘋概股卻表現平平，台達電，日月光投控漲逾2%，精元漲逾1%，仁寶、台積電、TPK-KY、嘉聯益漲不到1%。多數個股呈現走低，雙鴻跌逾4%，臻鼎-KY、華通、廣達跌逾3%，光寶科、大立光、玉晶光跌逾2%。