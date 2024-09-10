特企／剷除生態綠癌　舒潔品牌製造商號召百人志工團守護台灣森林

我是廣告 請繼續往下閱讀

周末假日原是企業員工放鬆休息的時間，然而這家企業每年一到9月第一個周六，卻有上百位企業員工心甘情願帶著家人一起「加班」！這是怎麼一回事? 原來每年9月第一個周六是農業部林業及自然保育署訂定的「全國小花蔓澤蘭防治月」啟動日，生產舒潔、靠得住Kotex、好奇等知名品牌日用品的製造商金百利克拉克台灣分公司，為了回饋鄉里，自2012年起持續號召員工及家屬參與志工服務，今年更南北串聯號召上百位員工及家屬，熱血響應小花蔓澤蘭全國防治日行動，分別參加新竹分署及嘉義分署於桃園市台塑楊梅有機生態農場圍籬林地及嘉義縣番路鄉陸軍第5彈藥儲備庫所舉辦的年度小花蔓澤蘭清除活動，以行動展現守護台灣原始山林的企業永續承諾！金百利克拉克台灣分公司總經理蔡靜宜表示：「舒潔品牌在台灣已邁入54個年頭，半個世紀以來始終堅持在守護環境與關懷森林的核心價值下為消費者提供最優質產品。由公司規畫的年度志工活動也與企業永續核心價值結合，讓同仁不僅以生產擁有FSC國際最高永續森林驗證標章的舒潔產品為傲，更開心能帶著家人為守護環境與永續森林盡一份心力。」本次參與除蔓行動的上百位金百利志工及親友團，分別來自台北總公司、大園廠、中壢廠、及新營廠。許多員工年年都攜家帶眷報名，從未缺席。金百利克拉克於13年前開始，每年皆率領企業志工參與年度小花蔓澤蘭移除行動，迄今累計參與的企業志工及家屬人數已突破1,328人次，是國內參與林業署年度小花蔓澤蘭防除活動中最資深、陣容最龐大的企業志工團！深受國人喜愛的舒潔品牌於1971年推出台灣市場第一包高品質原生紙漿衛生紙，自此引領市場並稱霸衛生紙市場逾半世紀，根據2024【凱度消費者指數品牌足跡】年度報告，舒潔品牌連續多年蟬聯台灣家庭用品類排行榜第一名，為家喻戶曉的經典品牌。2011年全系列舒潔紙製品率先取得全球公認最嚴謹的FSC™國際森林管理委員會永續森林驗證標章，確保所使用的紙漿原料絕不會來自濫伐的熱帶雨林或原始林。此外，舒潔品牌亦長期致力推動永續森林大眾教育宣導，包括與環保團體攜手發展FSC永續森林環保教案，號召企業志工參與守護山林行動、舉辦消費者綠色消費溝通活動，前進校園及賣場推廣FSC™ 森林友善標章等，持續為永續環境貢獻心力。小花蔓澤蘭被世界自然保育聯盟列入全球最具危害力的外來入侵種之一，繁衍生長力驚人，最佳防治方式是在10月開花季節前將蔓藤連根拔起，以有效抑制其擴散。林業及自然保育署長期推行宣導防治工作，已成功讓小花蔓澤蘭等外來種在台覆蓋率逐年下降。9月7日當天在金百利克拉克百人企業志工團南北通力合作下，總共移除1.16噸的小花蔓澤蘭。