服務處淪私刑場！議員郭再添幫詐團施虐　聲請返還扣案手機遭打槍

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現年50歲的國民黨屏東縣議員郭再添，去年捲入一起詐團黑吃黑案件，涉案林姓車手與郭再添外甥互控私吞詐團逾200萬元，不料郭再添獲悉後竟強押林男到服務處拘禁、毆打，還疑似拿燒紅的湯匙狠燙其後頸，日前檢方依加重妨害自由罪起訴；今年5月底郭再添交保後，以服務選民為由聲請返還4之扣案手機，但最終仍被橋頭地院駁回。檢警調查，郭再添的黃姓外甥透過林姓男子介紹下，加入詐騙集團擔任車手，2人互控私吞詐團逾200萬元，去年10月初，黃男遭林男等人毆打，並強迫簽立車輛讓渡書，黃男事後不甘受辱，遂向郭再添求助。10月10日當天凌晨，郭再添委由蔡姓、吳姓、林姓及陳姓男子等人，將林男從三民區一處燒烤店押往位在屏東縣新園鄉的服務處，並以徒手、鐵棍等方式毆打，鐵鍊綑綁拘禁在服務處2樓。之後，一群人又押著林男前往郭再添配偶在東港經營的民宿，涉拿燒紅的湯匙燙傷林男後頸部，最後將他裝入木箱，載往高雄市山區工寮囚禁。林男趁機以手機傳送位置給胞弟及報警，這才得以脫困，並讓整起事件曝光。郭再添自去年12月15日起羈押，橋頭地檢署今年2月偵結後，依加重妨害自由等罪起訴郭再添等10人。今年5月31日續押期屆滿，經橋頭地院開庭審理後，認為已無羈押理由，裁定15萬元交保候傳；重獲自由後郭再添也立刻以服務選民等理由，聲請發還遭扣押的4支手機，對此，地院則指出手機內有無犯罪證據或為供犯罪之用，還有待釐清，若逕予發還恐有為當，因此裁定駁回。