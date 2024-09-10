特企／Dulux2025得利年度色彩趨勢　金盞黃True Joy與你實踐夢想

居家空間的流行色彩不僅展現每個人的個性喜好與生活風格，也融入了不同時代情緒氛圍與趨勢。過去20多年來，得利色彩專家們持續探索全球趨勢，並挑選出能夠反映當下時代情緒的年度色彩，引領居家空間色彩的潮流與話題。展望即將到來的2025年，得利全球美學中心創意總監Heleen Van Gent帶領各地設計師、建築師、時尚雜誌編輯及社會觀察專家們共同探討多樣化趨勢與洞察，從得利2079電腦調色中選定「金盞黃」做為2025年度代表色，並將主題訂為「生活，勇往直前」。
Dulux 2025年度趨勢色「金盞黃」
金盞黃是一抹燦爛明媚、醒目大膽，且充滿活力的色彩。無論是作為畫龍點睛的醒目色之外，也可以用來打造一面主題牆，賦予空間煥新且振奮人心的正向能量，鼓勵人們跨出舒適圈、大膽做夢、擁抱未知並勇於行動，開啟嶄新的人生旅程。今年以金盞黃為主軸推出延伸的三組靈感色盤：勇敢無畏色盤、踏實自然色盤、自信兼容色盤，使空間充滿創造力與想像力，詮釋截然不同的氛圍。
⦁ 勇敢無畏色盤
在快速變化的時代，我們樂於求新求變、探索未知，勇敢無畏色盤以淺淡中性色搭配些許鮮活明亮的色彩，將率性與活力隨著色彩注入空間，打造愉悅且勇於冒險嘗試的氛圍。
⦁ 踏實自然色盤
在科技與人工智慧逐漸主導日常的時代，嘔心瀝血創作的文學、手工藝品及人文藝術是無可取代的瑰寶。踏實自然色盤以質樸原始的色調襯托手工家具與擺設，為空間營造親切真實的暖意。
⦁ 自信兼容色盤
在全球化文化逐漸趨同的時候，人們開始追求獨特性、重新擁抱本土文化，並為之感到認同而自豪。由大地色與天然染料色彩組成自信兼容色盤，以多元兼容的色彩創造獨一無二的專屬空間。
得利作為全球第一大塗料品牌，在全球運用色彩的力量，讓居家、辦公、各種生活空間煥然一新，充滿生命力。得利塗料更擁有2079種電腦調色服務，更多選色、配色靈感可上得利官網瀏覽。
此外，得利塗料近年積極投入藝術塗料市場，從設計風格與需求的趨勢觀察，滿足各種空間對於紋理質地及視覺觸感的多重感官饗宴。因應持續廣受歡迎的仿清水模紋理與奶油侘寂風格的盛行，今年9月，「得利臻彩灰泥藝術漆」新色上市！期待透過更多元的顏色搭配運用於各式風格的生活空間，增添氛圍感、盡情玩色不受限。
不僅運用在居家空間，得利塗料今年將首度贊助台灣國內規模最大、最具特色的城市馬拉松——台北馬拉松，2024年正式晉升為「金標籤」認證賽事，榮獲國際碳足跡認證，成為全國首座國際金標籤級城市賽道的「綠色馬拉松」，更與得利2025年度色金盞黃的「金色」與鼓舞人心的活力相呼應，為每一位勇往直前的跑者應援。此外，希望透過金盞黃的活力能量為每個人的日常充電，得利塗料跨界與小型按摩器材專家「康生」推出年度色「金盞黃」按摩槍，得利x康生金盞黃按摩槍將於10月初正式開賣，於康生官方購物網限量上市。
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金盞黃是一抹燦爛明媚、醒目大膽，且充滿活力的色彩。無論是作為畫龍點睛的醒目色之外，也可以用來打造一面主題牆，賦予空間煥新且振奮人心的正向能量，鼓勵人們跨出舒適圈、大膽做夢、擁抱未知並勇於行動，開啟嶄新的人生旅程。今年以金盞黃為主軸推出延伸的三組靈感色盤：勇敢無畏色盤、踏實自然色盤、自信兼容色盤，使空間充滿創造力與想像力，詮釋截然不同的氛圍。
⦁ 勇敢無畏色盤
在快速變化的時代，我們樂於求新求變、探索未知，勇敢無畏色盤以淺淡中性色搭配些許鮮活明亮的色彩，將率性與活力隨著色彩注入空間，打造愉悅且勇於冒險嘗試的氛圍。
⦁ 踏實自然色盤
在科技與人工智慧逐漸主導日常的時代，嘔心瀝血創作的文學、手工藝品及人文藝術是無可取代的瑰寶。踏實自然色盤以質樸原始的色調襯托手工家具與擺設，為空間營造親切真實的暖意。
⦁ 自信兼容色盤
在全球化文化逐漸趨同的時候，人們開始追求獨特性、重新擁抱本土文化，並為之感到認同而自豪。由大地色與天然染料色彩組成自信兼容色盤，以多元兼容的色彩創造獨一無二的專屬空間。
得利作為全球第一大塗料品牌，在全球運用色彩的力量，讓居家、辦公、各種生活空間煥然一新，充滿生命力。得利塗料更擁有2079種電腦調色服務，更多選色、配色靈感可上得利官網瀏覽。
此外，得利塗料近年積極投入藝術塗料市場，從設計風格與需求的趨勢觀察，滿足各種空間對於紋理質地及視覺觸感的多重感官饗宴。因應持續廣受歡迎的仿清水模紋理與奶油侘寂風格的盛行，今年9月，「得利臻彩灰泥藝術漆」新色上市！期待透過更多元的顏色搭配運用於各式風格的生活空間，增添氛圍感、盡情玩色不受限。
不僅運用在居家空間，得利塗料今年將首度贊助台灣國內規模最大、最具特色的城市馬拉松——台北馬拉松，2024年正式晉升為「金標籤」認證賽事，榮獲國際碳足跡認證，成為全國首座國際金標籤級城市賽道的「綠色馬拉松」，更與得利2025年度色金盞黃的「金色」與鼓舞人心的活力相呼應，為每一位勇往直前的跑者應援。此外，希望透過金盞黃的活力能量為每個人的日常充電，得利塗料跨界與小型按摩器材專家「康生」推出年度色「金盞黃」按摩槍，得利x康生金盞黃按摩槍將於10月初正式開賣，於康生官方購物網限量上市。