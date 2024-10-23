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校園霸凌事件逐年增加，反映了社會壓力和學生情緒問題日益加劇。根據教育部統計，2023年的校園霸凌通報案件，比2022年多出1000件，這些數據的背後，是一群面對壓力、孤立和恐懼的學生。新北市某國中一位不願具名的的輔導老師向《NOWnews今日新聞》透露，校園霸凌不再只是肢體或言語的暴力行為，現在已變得更隱蔽和多樣化。那些在班級中情緒控管較差或不討喜的學生，經常成為同學忽視、嘲笑甚至取綽號戲弄的對象。另外，也常有從網路吵到現實生活中的網路霸凌案件。輔導老師提到，學校和社會對學生的期望越來越高，導致學生面臨巨大的壓力，且在處理人際關係時，顯得格外脆弱。老師指出，家庭教育的缺失，是學生在人際關係中犯錯的重要原因之一。許多學生不知該如何正確處理與同儕間的衝突，進而引發更多校園問題。老師也無奈表示，目前在一個學期之中，他要會談的個案次數超過200次，且一位輔導老師，平均手上得輔導20到30名學生。這樣的工作量，讓他們幾乎無暇顧及每一位學生的需求。尤其面對特教學生或高危險個案時，因為得花更多心力，輔導的難度更大。另外，這名輔導老師也點出一個特別的現象。以新北市為例，因為某些居住區域，存在著治安不好或學習風氣差等刻板印象，導致許多人即便考上教職，也不願選擇位在這些地區的學校，造成輔導老師短缺，學校只好聘請代理教師。「約聘教師的聘期僅一年，才剛適應就要離開，不保證能續聘。」輔導老師無奈地説，這種不穩定的聘任制度，讓老師在工作中難以與學生建立持續有效的關係，輔導效果自然也大打折扣。除了輔導教師的人力問題和工作量，科技的進步也增加了輔導的複雜度。「有些家長會直接衝到班上責罵其他學生，這樣的行為讓學校的輔導工作變得更加困難。」更有不少家長認為「進輔導室」就是有問題，不願意讓孩子接受輔導，這些都讓輔導老師更加為難且壓力倍增。科技的進步，雖然為師生們帶來了便利，卻也成為霸凌的另一種工具。老師指出，許多糾紛從網路開始，最後蔓延到現實生活中，甚至連家長都參與其中，「曾遇過家長加入網路戰局，這使得學校在處理時更為棘手。」另一名來自新北市完全中學的輔導主任表示，校園青少年來談問題類型前三名依序為：人際關係、課業壓力、家庭溝通，第四名則是生涯規畫。這些問題的背後，代表著青少年成長過程中常會面臨許多生命的難題與困境。這名輔導主任分享學校一件霸凌案例，一名學生因人際關係不佳，經常感受到被同學冷落或排擠，因而會透過自傷以博取關注。主任強調，針對這類學生，學校輔導的重點在於引導他們覺察自己的情緒，並練習正確解讀他人的訊息。學校也透過公民課、輔導活動課、生命教育課、以及校本課程等相關課程，加深學生對人我的尊重、提升情緒覺察及人際溝通能力。儘管目前許多學校的輔導老師數量，皆符合政府規定的比例，但從上述第一線老師們的心聲，仍發現校園輔導工作面臨著不少困境。畢竟校園霸凌往往涉及諸多複雜因素，也非單一管道就能徹底解決，需要學校、家庭和社會的共同努力，尤其對於那些容易被忽視的特殊學生群體，需要社會更多的理解和支持。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。