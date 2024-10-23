霸「零」怎解3／學校助長歪風？校園霸凌難防　每3班就有1受害者

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根據兒福聯盟的調查，台灣約有15.1%的兒少曾遭遇霸凌，這一數字雖與國際平均值相近，但也代表每3個班級，就至少有1名受害者。校園霸凌問題在處理過程中，學校資源不足以及學生隱忍，使得原本應該保護學生的學校，有時反而成為霸凌溫床。兒福聯盟督導邱靖惠指出，霸凌的發生往往不是一瞬間，而是經過一系列的測試，才會有動力的形成。若在早期階段，老師就能夠敏感察覺，或許能阻止霸凌進一步發展。校園霸凌的調解，往往淪為對錯的判斷，卻忽視了問題背後的情緒及其驅動因素。邱靖惠提到，當老師與家長關係破裂時，外部人士介入雖能減少偏見，但因不熟悉學生情況，而導致無法觸及問題核心。特別是在網路霸凌的案例中，由於權力不對等，受害者無法改變處境，甚至讓調查委員難以判定霸凌是否成立。校園霸凌事件屢見不鮮，在今年（2024）4月甫修正的「校園霸凌防治準則」，也創設調和程序，針對生對生霸凌事件的特性，落實「修復式正義」，逾半委員須外聘。《NOWnews 今日新聞》團隊也特別採訪到致力推廣修復式正義的「橄欖枝中心」主持人林育聖，他指出，如要理解修復式正義，可與「應報式正義」來比較，會較容易理解。應報式正義聚焦於行為是否違反法律或規定，並著重於「懲罰誰」和「如何懲罰」，由權威或復仇者對犯行者施加懲罰，而林育聖補充，透過一個安全對話的平台，師長引導傷害者、被害者及相關人員討論事實、影響和未來。不過他也提醒，然而，在校園霸凌事件中實施修復式正義，也面臨許多困境。林育聖指出，少數當事人或家長可能動機不純，藉由霸凌事件達到金錢、報復或轉班等非教育目的，成為修復程序的阻礙。此外，外界對修復程序的誤解仍普遍存在，許多「調和」僅流於形式，未真正實踐修復式正義的核心理念。林育聖更補充，「修復式正義處理校園霸凌事件，需要更多時間和資源，而目前的現況，不少校園都難以進行完整的修復會議。」在網路時代，線上霸凌的隱蔽性讓調查難度大增。兒福聯盟督導邱靖惠分享了一個案例，一名護專學生在Instagram上公開辱罵同學，導致雙方紛爭從網路延伸到校園的實體對峙。然而，由於權力結構不明，調解委員無法判定這是否為霸凌案件。最終，該學生不僅被罷免班級幹部職位，身心承受巨大壓力而最終選擇休學。邱靖惠指出，當校園發生霸凌事件時，許多學生選擇沉默，害怕遭到報復，這讓調查過程變得更加困難重重。她強調，學校應該努力營造一個信任的環境，讓學生敢於發聲。《NOWnews 今日新聞》團隊也特別採訪到人稱「神老師」的知名教育作家沈雅琪，她同時也是國小五、六年級的班級導師。「在我的班上，秩序與禮貌是最基本的要求。當班級氣氛安定、秩序良好時，學生更願意聽取老師的意見，也更容易接受引導與教育。」沈雅琪更舉例，當學生要離開教室時，都必須先向她報備。她表示這不僅是為了管理方便，更能促使學生尊重和信任老師。「透過這些小習慣的培養，班級中的衝突與霸凌事件自然就減少了。」也因此在她的班上，幾乎無嚴重的霸凌事件。校園霸凌的處理過程中，老師與家長的溝通不暢，往往使得問題難以解決。邱靖惠說，許多老師只會向家長抱怨困難，卻不提及自己為解決問題所做的努力，這導致家長與教師間的信任被削弱，進而讓學生成為最終的受害者。邱靖惠也強調，校園霸凌的調解並非一朝一夕可以解決，有時候是長達三個月到一年，情況才會逐漸改善，而這有賴家長和老師的雙方信任感。沈雅琪也分享，她跟家長如何建立良好關係，「與其將學生的負面行為反覆告知家長，不如強調學生的進步與優點。」她表示，這樣能讓家長對孩子有信心，也更容易建立對教師的信任。她舉例，曾遇到一名學生經常整理不好抽屜，她沒有立即告訴家長，而是引導學生整理好後，再拍照發給家長，並邀請家長一起鼓勵孩子。這樣的做法不僅減少了家長的焦慮，也增強了親師之間的關係。親師關係良好，對於孩子的學習與發展也更有正向幫助。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。