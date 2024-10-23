我是廣告 請繼續往下閱讀

霸凌遭遇開不了口 社工引導孩子「畫」出來

家扶基金會社工吳玉君指出，小方最初並未主動向他們反應這些問題，而是在參加家扶的一些活動後，才逐漸敞開心扉。「有些學生比較害羞，不敢表達，就請他用畫畫，或是寫紙條的方式去訴說當下的情境和心情。」吳玉君表示透過這樣的方式，讓學生能比較勇於表達內心的煩惱。

隨著網路的發展與社群媒體的盛行，現今學生面臨的困擾與壓力越來越多元化，特別是來自課業、人際關係以及外表焦慮的問題。根據2022年兒童福利聯盟的調查，當學生遇到困難時，有高達8成的孩子選擇不向輔導室求助。這一現象反映了現代學生在面對困境時的孤立感，以及學校資源不足或未能及時響應學生需求的諸多困境。《NOWnews 今日新聞》採訪到來自家扶基金會的個案，來自台北市某國中的小方（化名），她在國中階段遭遇長期的校園霸凌，讓她在學校常感到孤立無助。「每次我只要經過他的位子，不小心碰到他的東西，他就會拿酒精噴，就算是我發的考卷，也是這樣。」小方描述了她在班上長期遭遇的霸凌行為。這些看似無關緊要的行為，卻在日常生活中累積，對她造成傷害。除了酒精消毒，另一名男同學也會用異樣眼神看著他，並在面前講一些讓她聽不懂的語言，明顯是針對她的惡意言語。小方表示，這些霸凌行為在國二時尤為明顯，班級內部形成了小群體，而她則成為了被排擠的對象。「到最後，班上都是小群體，就我一個人。」小方無奈地說。而最讓她難過的是，每次分組時，都沒有人願意與她一組，讓她感到被孤立。在面對這些霸凌行為時，小方曾嘗試向老師求助，但老師卻含糊帶過，甚至還跟家長說「小方在班上的人際關係很不錯啊！」直到畢業前夕，有其他家長知道小方孤立無援，聯合向校方反映這一情況，老師才終於介入，但加害者卻以「個人習慣」為由，否認自己的惡意行為，讓處理過程變得更加困難。也由於其他家長的幫助，漸漸開始有其他同學主動關心小方，也讓她在畢業前終於交到朋友，順利完成學業。霸凌不僅僅是身體上的傷害，更是一種心理上的折磨，每個孩子都應該在學校中感到被尊重和保護。此案件在家長和社工的共同努力下，最終順利解決，但若要真正防堵霸凌，還是得仰賴老師從源頭及早發現，才能避免校園霸凌不斷重演。知名作家、同時也是國小老師的「神老師」沈雅琪也向《NOWnews 今日新聞》採訪團隊分享一個案例，她說班上曾有一位女同學，因為個人衛生習慣問題，經常被其他同學排斥。一名男同學在她分發作業時，因嫌棄她「很髒」而當眾表達不滿，給她難堪。遇到這樣的狀況沈雅琪選擇立即介入，不過她沒有直接指責學生，而是引導他思考「當你如果也被這樣對待時，會有什麼感覺？」並告訴他，應該選擇更尊重他人的方式來表達不滿。另一方面，她也提醒那位女同學，應該要更注意個人衛生。透過雙方個別教育，不僅讓學生們明白自己的行為不當，也讓遭羞辱的同學試著改善自身的衛生狀況。沈雅琪說：「從事小的時候就發現並解決，就不會演變成嚴重且難以解決的霸凌案件。」若導師能夠及早發現異狀，並從源頭解決問題，學生們的接受度較高之外，也能避免事情惡化。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。