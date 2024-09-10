曝柯文哲玩2手策略！吳子嘉預言他4個月內將遭起訴「百分百重罪」

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，昨（9）日透過律師團發表聲明，決定不再提抗告，也因此確定會遭羈押至少2個月。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，民眾黨在玩兩手策略，但此舉對柯法律訴訟過程不會加分，他斷言不只會羈押兩個月，還會延押，且檢調4個月內會起訴柯，百分百會被判重罪。柯文哲昨日透過律師團表示，不願為難法院因此決定不再抗告，白營高層也解釋稱，柯文哲此舉就是要壓縮檢方時間，他有把握檢方沒有新事證，法院也不會延押。不過，根據港媒《中評社》報導，吳子嘉認為，民眾黨在玩兩手策略，全台開講是打仇恨牌，柯文哲不抗告是打悲情牌，不過此舉對於柯的法律訴訟過程不會加分，不只會羈押2個月，一定會延押到4個月。吳子嘉也斷言，柯文哲在4個月內會因京華城案而被起訴，且百分之百會被判重罪。至於柯文哲未來是否會採取絕食的激烈做法，吳子嘉直言他若要絕食早就做了，烈士、英雄人物才會絕食，但柯文哲不是這種人。