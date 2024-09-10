坐電動行李箱違法！遊客在泰國機場被取締　日本也開罰

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▲中國遊客駕駛電動行李廂穿梭在曼谷的車陣中。（圖／翻攝自ThaiPBS）

科技日新月異，電動行李箱的誕生本是為了讓使用者減少推行李的辛勞，但並不是用來「駕駛並上道路」。一名遊客近期在泰國機場坐著電動行李箱趕公車，被警方抓獲，此行為不只在泰國違法，日本六月才首次發生有中國人因乘坐電動行李箱被取締的事件，日本和泰國政府都呼籲民眾和遊客不要效仿，若發現違規會當即開罰，也歡迎民眾檢舉。《富士新聞網》報導，泰國曼谷的國際機場附近，一旁車輛拍攝到該名女子駕駛電動行李箱在車道上的畫面。這名疑似是觀光客的女子，一邊拉著特大黑色行李箱，一邊坐在粉紅色電動行李箱上，雙腳懸空，全程只顧著看手機，並利用行李箱追趕公車，場面十分危險。從釋出的影片可看到女子毫不在意周圍交通狀況，「疾駛」在道路上，當車道壅塞時，她並未起身改用走路，而是用腳支撐轉向後，再次行駛，與此同時，後方又有另一輛公車逼近，若不小心可能釀成交通事故。日本今年六月才有一名中國籍女子，因在人行道上以電動行李箱代步，而首次被日本警方取締。雖然此次事件發生在泰國，但利用電動行李箱在道路上行駛同樣違法。該名被取締、乘坐電動行李箱的觀光客女子已經離開泰國，當局呼籲如果發現類似情況，應立即舉報。