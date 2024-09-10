二度使用打火機燒雨衣！桃園男縱火釀1死4傷　法院判刑14年定讞

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桃園市一名陳姓男子（26歲），前年10月間在龜山區一處民宅樓梯間引燃雨衣縱火，最終釀成1死4傷慘劇，案經審理，桃園地方法院依殺人等罪，判處其應執行有期徒刑14年，執行完畢或赦免後施以監護5年，雖陳男上訴後主張犯案時欠缺辨識能力，應判處無罪，但經高院審理仍維持原判，日前最高法院駁回上訴定讞。據了解，陳男領有中度身障手冊，但仍保有基本溝通理解及生活自理能力，2022年9月3日凌晨，陳男曾在路邊機車偷取雨衣，隨後跑到龜山區一處公寓樓梯持打火機點燃，導致一旁瓦斯桶被燻黑，所幸警消及時到場救災才沒造成更嚴重傷害，事後警方也循線將其查獲到案，同時扣得犯案用打火機。同年10月13日凌晨，陳男故技重施，跑至龜山區復興路一處公寓點火，待確定已完全燃燒後才離開，雖有住戶驚醒順利逃生，但仍有一名印尼籍女子全身受到大面積燒燙傷，送抵醫院前便失去生命。法院審理後認為，陳男因中度智能障礙未能完整陳述放火動機，但仍確實知道不該縱火及行為後果，因此依放火燒燬住宅以外之他人所有物致生公共危險罪、殺人罪，分別判處1年6月、13年徒刑，合併應執行14年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護5年。陳男不服判決提出上訴，並主張其心智年齡僅6至9歲，可見行為時欠缺責任能力，因此應屬不罰，但高院審理後認為，陳男能具體陳述，依憑自主意識、邏輯判斷，選擇合適犯案時機、地點、手法，並知悉縱火的危險性及違法性，故駁回上訴維持原判；最高法院認為二審已敘明事實認定與量刑理由，全案定讞。