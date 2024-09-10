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「默森夫妻」安森車禍腦出血　妻曝未來10天是關鍵：他一定可以的

記者李欣容／台北報導

▲「默森夫妻」的安森6日車禍造成腦出血，目前正在加護病房救治，妻子也透露未來7到10天是關鍵。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）
▲「默森夫妻」的安森6日車禍造成腦出血，目前正在加護病房救治，妻子也透露未來7到10天是關鍵。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）
網紅「默森夫妻」的35歲丈夫Anson安森在本月6日晚間騎乘電動自行車（電輔車）時，被30歲張姓女子駕駛租賃汽車撞上，安森腦部出血、四肢擦挫傷送往林口長庚醫院救治，昨（9）日官方「默森夫妻」的官方臉書也貼出最新近況，醫師告知家屬未來7到10天是關鍵。

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「默森夫妻」安森車禍腦部重傷　未來7到10天是關鍵

安森6日夜間騎乘電動自行車（電輔車），行經新北林口區文化一路一段、仁愛路二段口，綠燈時、沿著行人穿越道要過馬路時，遭30歲的張姓女子駕駛租賃汽車撞上，安森人車倒地失去意識，車子遭撞擊損毀，其頭部重創、身體多處骨折及擦挫傷，被緊急送往林口長庚醫院。

「默森夫妻」的官方臉書也不斷更新安森的情況，昨日PO出最新進度，「安森目前依舊必須在加護病房中接受看護與治療，今天是醫生在車禍後第一次跟我們解釋安森頭部受傷的情況，現在腦部各處有滿多出血的情況，雖沒有立即動刀的急迫性，但需要持續監測腦壓。」

醫師也告知家屬，在這樣程度的車禍撞擊後，接下來的7到10天是非常關鍵的觀察期，「目標是希望腦壓能夠降到安全穩定的水準，未來才能夠再做進一步治療的評估。」粉絲也都湧入留言區替安森集氣。

▲「默森夫妻」時常分享家庭、育兒生活，自然的風格受到粉絲喜愛。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）
▲「默森夫妻」時常分享家庭、育兒生活，自然的風格受到粉絲喜愛。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）

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