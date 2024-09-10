iPhone 16推動換機潮？分析師郭明錤：預購準備約1500-1700萬部

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蘋果公司（Apple）於今（10）日舉行的秋季發表會上亮出全新iPhone 16系列手機之際，「Apple Intelligence」功能也成為萬眾矚目的焦點。知名分析師郭明錤也發文提出7點看法，認為iPhone 16系列今年出貨預估微幅上調。蘋果秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，以「It’s Glowtime（閃耀時刻）」為主題，推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品。其中，iPhone 16搭載全新的A18處理器，可優化大型生成式AI模型運作；新款iPhone Pro系列產品則迎來重大革新，因搭載A18 Pro晶片，具備第二代3奈米晶體管和全新的16核神經引擎，效能提升15%、耗電量也降低 20%。除此之外，螢幕尺寸加大改成6.3吋及6.9吋，同時新增4K 120fps錄影功能，以及錄音室等級麥克風。知名分析師郭明錤發文提出7點看法，認為iPhone 16系列2024年出貨量自8700-8800萬部到8800-8900萬部，加單主要來自iPhone 16標準版。2024年iPhone 16系列出貨量分別約26%、6%、30%與38%。郭明錤預估，iPhone 16系列8月與9月出貨量分別約900萬與1600萬部，根據蘋果新產品發佈時間，可推測蘋果為iPhone 16預購準備了約1500-1700萬部。郭明錤認為iPhone 16系列在今年第三季出貨量約增10%，原因並不是iPhone 16系列需求增加，而是賣得最好的iPhone 15 Pro Max因潛望鏡生產良率低，因此2023年第三季的出貨動能較弱。此外，iPhone 16系列的2024年第四季出貨量約6300部，銷售額較去年同期（iPhone 15系列）增加5-7%。郭明錤接著預估，iPhone 16系列的2025年第一季出貨量較上季成長53-55%，主要原因是進入淡季且來自新款iPhone SE4潛在替代效應。郭明錤認為，嚴格來說，現在iPhone EMS只有鴻海跟立訊，自今年七月開始，立訊已是和碩iPhone製造事業的最大股東。鴻海與立訊的iPhone 16系列訂單生產比重分別為55-60%與40-45%。郭明錤認為，iPhone 16系列的預購結果可能會改變蘋果2024年第四季後半與2025年上半年的製作計劃，故為接下來的追蹤重點。