美國總統大選辯論明登場！直播在哪看？重點整理一次掌握

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2024年美國總統大選候選人電視辯論，即將於當地時間10日晚上9點（台灣時間11日上午9點）登場，這也是代表民主黨的美國副總統賀錦麗與代表共和黨的前總統川普首場辯論，《NOWnews今日新聞》為您整理本場辯論會的各項重點，帶領讀者一次掌握。在觀看完辯論會後，《NOWnews今日新聞》也將在隔日(12日)推出美選深度特別節目《全球霸主之爭》，由東海大學政治系教授邱師儀主持，加上重量級來賓，為您掌握美選焦點。賀錦麗與川普的首場總統辯論，將在美東時間9月10日晚間10時（台灣時間9月11日上午9時）舉行，地點在賓州費城「國家憲法中心」（National Constitution Center），不開放觀眾入場，此次辯論由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦。本次總統大選辯論，是川普與賀錦麗唯一同意的一場辯論，ABC與旗下費城電視台WPVI-TV將共同製播，ABC、ABC News Live、Disney+和 Hulu都會直播。《NOWnews今日新聞》也將在頻道中為讀者同步直播。為了決定講台配置和結辯順序，川普與賀錦麗先前已透過視訊擲硬幣，川普先選擇了發言順序，川普將發表最後的結辯，賀錦麗（Kamala Harris）則選擇站在左側，即螢幕上右側講台位置。本場辯論將由ABC兩名知名節目主持人擔任，分別是「今夜世界新聞」（World News Tonight）男主播穆爾（David Muir）和黃金時段節目「Prime」女主播戴維斯（Linsey Davis）擔任提問人。整場辯論會有90分鐘的時間，中間會插播2則廣告，流程大致上與前次拜登和川普辯論相同，沒有開場申論環節，2名主持人將直接提出問題，每位候選人針對問題回答時間為2分鐘、反駁時間2分鐘，以及額外1分鐘的時間進行後續澄清或補述回應；最後候選人各自做出2分鐘結論。如同一般選舉辯論，辯論會過程中，競選團隊人員不得與候選人互動；候選人不得互相提問，且講台上不得有道具或預先寫好的筆記內容，只會留下一支筆和一疊空白紙在台上，並提供1瓶水給候選人補充水分，主辦單位也不會向競選團隊或候選人洩露問題。候選人的麥克風只有輪到該候選人發言時才會開啟，而在其他候選人發言時則靜音。自賀錦麗確定接替拜登參選後，聲勢不斷高漲，民調也扶搖直上，然而，過了一個月之後，蜜月期似乎已走進，在近期的民調上漲幅趨緩，根據紐約時報/錫耶納學院（New York Times/Siena College）最新民調顯示，共和黨總統候選人川普在全國領先民主黨對手賀錦麗1個百分點，民調誤差正負2.8個百分點。備受關注的搖擺州民調部分，華盛頓郵報彙整123份民調後發現，賀錦麗在密西根州（Michigan）領先川普1%，在賓州（Pennsylvania）、威斯康辛州（Wisconsin）分別領先2、3%，川普則在北卡羅來納州（North Carolina）領先不到1%，在亞利桑那州（Arizona）領先1%，在喬治亞州（Georgia）領先3%。兩人在內華達州則勢均力敵，相差不到0.25%。據「CBS/YouGov」針對美國總統大選七大搖擺州的最新民調，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在密西根、內華達和威斯康辛以些微優勢領先對手川普（Donald Trump），在賓夕法尼亞州則以50%對50%陷入膠着，與華郵匯整的結果相近。由於這是賀錦麗首場總統辯論，賀錦麗將如何應對川普攻勢備受關注，如果川普在辯論使出言語霸凌攻擊，她會如何應對，將成為這場辯論的可能焦點，賀錦麗必須同時表現沉穩並展開反擊。由於賀錦麗在競選過程中甚少接受公開訪問，深入暢談議題和立場的次數不多，路透認為，川普可能會藉此機會批判賀錦麗沒準備好當總統，並針對就拜登政府的邊境安全政策攻擊，導致創紀錄非法移民湧入美國，同時提醒選民賀錦麗在關鍵政策上態度轉彎且立場模糊，例如賀錦麗過去曾提出的「綠色新政」，至今成效仍未能看見。另一方面，賀錦麗被預料比起拜登更可能針對川普面臨的4起刑事案件進行加強攻擊，同時強調川普的獨裁傾向，並在前次意外沒掌握優勢的反墮胎議題上猛攻。