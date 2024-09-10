台積電8月營收2508億元創單月次高　月減2.4％、年增33％

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台積電今（10）日公佈今年8月營收報告，合併營收約為新台幣2508億6600萬元 ，月減2.4% ，年增33.0%，創單月次高紀錄。累計今年1至8月營收約為新台幣 1 兆7739億7400萬元，較去年同期增加30.8%。台積電日前表示，在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，預期公司第3季營收約會落在美元224億至232億之間，季增9.5%、年增32%；毛利率則預計在53.5%至55.5%間，比外資預期更為樂觀，營利率約在42.5%至44.5%間。台積電資深副總裁兼首席財務官黃仁昭指出，台積電第2季度的業務得益於3奈米和5奈米技術的強勁需求，進入2024年第3季度，公司預計將受到對高階手機和AI相關需求的先進製程技術支持。展望全年，看好AI相關需球持續成長，台積電將持續支持客戶成長，公司將今年的資本支出預算範圍縮小至美元300億至320億之間。魏哲家表示，在過去的一年中，台積電觀察到來自AI和手機相關需求的增長，加大台積電對於先進製程的投入，2024年下半年預計仍是強勁的一年，故調高整年成長展望至中位數20％。