北車離奇案件！口角衝突後遭遊民砍傷　65歲男受輕傷疑「嚇死」

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台北車站地下街近日傳出砍人事件，當時一名王姓遊民（45歲）酒後跑到地下街店家鬧事，不料遭制止後王男竟持刀揮砍，導致蔡姓男子（65歲）頭部受有輕微傷痕，但蔡男疑似被嚇壞當場倒地不起，緊急送醫搶救仍宣告不治，對此，醫師推測可能是驚嚇過度身亡，詳細死因還有待進一步釐清。據了解，本月5日王男酒後跑到北車地下街閒晃，但過程中卻不明原因踢倒店家門口看版，蔡男見狀立刻上前制止，雙方因此演變成激烈口角，沒想到王男離去後，竟跑到附近置物櫃掏出麵包刀朝蔡男猛砍，導致蔡男頭部受有輕微傷口。雖蔡男傷勢並不致命，救護人員趕抵後也立刻協助送醫，但1小時後仍宣告身亡，由於蔡男出現疑似失禁情形，因此醫師研判可能是驚嚇過度而亡；事後警方在王男身上發現安毒、吸食器等物，訊後已依傷害致死、毒品危害防制條例等罪嫌逮捕送辦。