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台南、高雄等9縣市「大雨特報」！嚴防雷擊、強風　雨勢下到晚上

記者張志浩／綜合報導

▲午後對流發展旺盛，氣象署發布「大雨特報」，提醒民眾中南部地區要留意又急又快的午後雷陣雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲午後對流發展旺盛，氣象署發布「大雨特報」，提醒民眾中南部地區要留意又急又快的午後雷陣雨。（圖／記者葉政勳攝）
中央氣象署發布「大雨特報」，今（10）日午後對流發展旺盛，中南部各縣市天氣驟變，太陽消失，準備迎接又急又快的午後雷陣雨，氣象署提醒，南部地區及中部、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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⚠️9/10大雨特報」警戒範圍
🟡大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區

▲氣象署發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，中南部、花東今天易有短延時強降雨。（圖／中央氣象署）
▲氣象署發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，中南部、花東今天易有短延時強降雨。（圖／中央氣象署）
中央氣象署簡任技正伍婉華說明，今天至明天清晨，受到熱帶低氣壓的外圍雲系影響，北部、東北部全天不定時有短暫陣雨，且有較大雨勢；中南部和各地山區有午後雷陣雨，中南部有較大雨勢；花東地區全天也不定時有零星降雨，近期地震頻繁，山區務必注意較鬆脫的土石。

明天白天，低氣壓遠離台灣，白天水氣減少，是近期天氣最穩定的一天，全台多數地區陽光露臉，午後西半部、東半部山區有午後短暫陣雨，中南部注意較大雨勢，週四（9/12）起水氣又變多，風向轉為「偏東風」，迎風面的東半部有降雨，大台北地區也有零星短暫降雨，中南部午後雷陣雨，

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