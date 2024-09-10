海地移民吃寵物？范斯言論雖遭打臉　俄州這地控：入侵者確實太多

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美國共和黨副總統提名人范斯（JD Vance）以及幾位黨內政治人物，近日都在社群媒體發文，指控「俄亥俄州的海地移民會殺寵物來吃」，挨轟散布不實謠言與種族歧視，當地警方也澄清至今未接獲任何相關報案。不過撇除有沒有寵物被當糧食，俄州春田市（Springfield）的居民，確實因為近年湧入的2萬名海地移民憤怒。根據《CNN》報導，不少海地人民為了逃離被自然災害、政治暗殺、黑幫統治的糟糕環境，近年紛紛出走，其中俄亥俄州的春田市就經歷了海地移民人數激增，有關移民殺寵物吃的謠言也在當地流傳，居民聲稱失蹤多時的家貓在海地鄰居家被找到，對方正準備將其吃掉。川普陣營的競選X帳號發文稱，川普總統將驅逐吃掉寵物的移民，而賀錦麗將把這些人送去各個城鎮，呼籲美國人民做出正確選擇。德州的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）也發了一條表情包貼文，顯示2隻小貓擁抱在一起，上頭打著：「請把票投給川普，這樣海地移民就不會吃掉我們。」就連范斯也發文稱：「現在的報告顯示，人們的寵物被不應該出現在這個國家的人綁架並吃掉。我們的邊境沙皇在哪裡？」然而，這些指控缺乏實質證據，最初只是當地社區一個未經證實的謠言，後來越傳越廣，還成為共和黨高層的競選題材之一。不過，姑且不論海地移民是否真有殺寵物來吃的惡行，根據《福斯新聞》報導，不少春田市的居民是真的在考慮要搬離當地，指控大量湧入的海地移民，造成治安問題與文化衝突。64歲的居民海斯（Lisa Hayes）聲稱，在超市被海地移民欺負，對方擋住了她的購物車，不讓她通過 ；還有人直言在春田市不再感到安全，移民正在她家附近露營，還朝她家扔東西：「請給我一個留下來的理由。」