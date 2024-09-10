中國國足0:7慘敗！官媒看不下去喊「別擺爛」　央視直接不播了

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中國男足日前在世界盃亞洲區預賽18強賽當中，與日本隊交手結果以0比7慘敗，引發中國球迷的強烈不滿和調侃。對於這場中國民眾高度關注的賽事，不僅網路輿論罵聲四起，就連官媒新華社也發文批「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」，央視更直接選擇不進行直播。世界盃亞洲區18強賽的第一輪比賽當中，中國足球隊客場對戰日本，結果卻以0：7慘敗，這場比賽中國男足還創下數項不堪紀錄，例如對日本最大比分失利、單場最多丟球、最大比分失利等，賽後「中國隊大敗日本隊」相關討論話題更占據了熱搜多日。中國官媒《新華社》上週更在「記者手記」欄位刊文批評球員處於「崩潰的比賽狀態」，文內稱「中國國足大比數失利是意料之中，但創出國足有史以來最大比分數落敗確實令人驚詫，更令人詫異的是球員『崩潰的比賽狀態』，包含低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拼搶，連身體對抗都沒有等。內文也批評「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」，並稱中國球迷希望「國足至少要踢出中國隊的精神，踢出自身的水平和應有的樣子」，而不是出現大比數落後，就潰不成軍。而在0：7輸給日本隊之後，中國國家男子足球隊也將在今（10）進行第二場小組賽，對陣沙烏地阿拉伯隊，然而這場由中國國足主場的賽事，全中國唯一合法轉播平台只有愛奇藝體育，央視依然不會轉播。上週中國與日本的賽事當天，央視就曾以直播權收費「極度畸高」、「國家利益至上」為由選擇不進行直播賽事，但曾承諾爭取盡快獲得中國隊其餘賽事直播權。