林俊憲批柯文哲菩薩說如邪教　陳昭姿大怒「你主子落魄時你在哪」

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民眾黨週日舉行小草集會，全黨力挺黨主席柯文哲。不過會中白委金句連發也引發熱議，其中立委陳昭姿說柯文哲是「示現菩薩」，就被綠委林俊憲質疑是邪教。陳昭姿今（10）日對此勃然大怒，大罵林俊憲「你讀過書嗎？」「你主子（賴清德）落魄的時候你在哪裡？」民眾黨立委陳昭姿今天受訪時，被問到綠委林俊憲認為小草集會白委的種種發言展現了「邪教」的特質。陳昭姿聞言大怒。她強調，所謂「示現」指得是把自己所面臨的遭遇呈現給世人看。這一路檢檢調怎麼對待柯P？「就是搜索範圍不如他搜索票所寫的，他又在無人道偵訊70小時」，然後在同樣證據的狀況下，第一次被無保請回，後來又變最嚴重的羈押禁見。陳昭姿痛心表示，「我的同志、我的朋友柯文哲的遭遇，告訴大家台灣的司法檢調發生了什麼事，這個就叫示現好嗎！」她並痛批林俊憲格調太低，「用這麼low的政治操作來抨擊這件事情」。陳昭姿並提到2019年賴清德在黨內初選落敗，「大家都知道不符合程序」，陳說她當時不但支持賴清德，還在記者會中發言、在賴最落魄的時候帶前總統陳水扁去看賴。她質問林俊憲，在主子落魄時人又在哪裡？是不是站在強權那一方呢？陳昭姿最後更要林俊憲「讀讀書吧」。