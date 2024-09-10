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國際遊艇觀光九月登場　黃偉哲邀民眾搭遊艇飽覽港灣之美

記者郭俊暉／台南報導

▲2024臺南國際遊艇觀光推廣活動九月登場，今(10)日於福爾摩沙遊艇酒店舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲與市議員黃肇輝等多位來賓一同到場開箱精彩行程。（圖／南市府提供）
▲2024臺南國際遊艇觀光推廣活動九月登場，今(10)日於福爾摩沙遊艇酒店舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲與市議員黃肇輝等多位來賓一同到場開箱精彩行程。（圖／南市府提供）
臺南市政府為推廣遊艇觀光，去(2023)年舉辦「國際遊艇生活節」，讓民眾參觀遊艇及搭乘遊艇繞港，廣獲好評，今年再次結合安平港周圍景點及觀光資源，推出遊艇搭乘體驗活動，每位遊客只要300元就可以搭乘遊艇欣賞港灣風光及眺望臺南觀光景點，還可以順便到安平老街品嚐美味小吃。市長黃偉哲邀請大家踴躍報名，讓南台灣的海上風光帶走生活中的煩惱。

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▲「國際遊艇生活節」今年再次結合安平港周圍景點推出遊艇搭乘體驗活動，每位遊客只要300元就可以搭乘遊艇欣賞港灣風光及還可到安平老街品嚐美味小吃。（圖／南市府提供）
▲「國際遊艇生活節」今年再次結合安平港周圍景點推出遊艇搭乘體驗活動，每位遊客只要300元就可以搭乘遊艇欣賞港灣風光及還可到安平老街品嚐美味小吃。（圖／南市府提供）
黃偉哲表示，台灣四面環海，加上台南安平港風平浪靜，非常適合推廣海上活動，與海親近的同時也向海致敬。適逢臺南400，市府規劃4個週末的遊艇體驗活動，並首次推出遊艇駕訓班，讓民眾體驗擔任一日船長，另外還有免費的SUP及獨木舟等水上體驗活動，共開放 510個名額，歡迎民眾踴躍報名，讓南台灣的海上風光帶走生活中的煩惱。

▲黃偉哲邀請大家踴躍報名「國際遊艇生活節」，讓南台灣的海上風光帶走生活中的煩惱。（圖／南市府提供）
▲黃偉哲邀請大家踴躍報名「國際遊艇生活節」，讓南台灣的海上風光帶走生活中的煩惱。（圖／南市府提供）
觀光旅遊局長林國華表示，臺南擁有福爾摩沙遊艇酒店、臺南安平國際遊艇碼頭、有艇俱樂部(國瑞造船廠) 、亞果台南安平遊艇碼頭等可搭乘遊艇的碼頭，這次國際遊艇觀光推廣活動推出二種超值遊艇體驗遊程，包括環繞安平港的「漫航艇港灣」，沿途欣賞安平漁市場、水景橋、觀夕平台及德陽艦等景點；以及「漫遊艇安平」可以搭乘遊艇到水景公園碼頭，遊覽安平老街。另外，首次推出的「艇好駕訓班」及SUP 獨木舟體驗也都精彩可期，歡迎大家上網報名體驗。

觀光旅遊局說明，這次活動即日起開放報名，9月21至10月13日期間，每周六、日都有安排體驗活動，有興趣的民眾可上粉絲專頁查看活動資訊，也可直接至平台進行報名。

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