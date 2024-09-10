電動車里程焦慮掰！國道服務區23站充電站、154格充電車位全啟動

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隨著國內電動汽車數量倍增，充電需求大幅增加，高公局分3階段建置國道服務區電動車充電樁，今（10）日宣布完成所有服務區電動車快充站建置及營運，全國串連國道充電路網。高公局表示，3階段逐年建置服務區充電樁，今（2024）年已全面建置完成，成為全國第1個全面在運輸節點建置公共充電樁的機關。目前有15處服務區及東草屯休息站，計23站快速充電站，建置85樁充電樁，提供154格充電車位，建構充電總功率超過27MW的充電網，範圍遍及國道1、3、5、6號、高速公路的北中南東都有充電站。這也是第1個以促進民間參與公共建設BOT模式建置充電樁的率能設施促參首例。高公局表示，服務區充電站位處高速公路旁及郊區，既有電力及配線皆須重新檢討建設，困難度高於一般快充站。在政府機關、民間機構及台灣電力公司三方合作下，積極以多組工程團隊同時施工來加速各站工進，並導入最優規格充電設備、智慧電網及優質服務，如期如質上線營運，全面串連國道充電路網。為了提供友善充電環境，高公局表示，國道充電站具有4大優質服務，第1是全數200kW以上快充充電樁，且7成是350、360kW，在短暫休憩時間就能完成補電，第2是會員漫遊，不管加入iCHARGING或EVOASIS的會員，都能啟動國道服務區充電樁(預計年底上線)，第3則是隨插即充，綁定後不需打開App或手機掃碼，每次插槍即可自動開始充電，最後是在高公局1968App可查看每一站充電樁的即時使用情形，提供給用路人貼心友善的充電服務。