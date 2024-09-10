美國大選辯論前最新民調！竟有3搖擺州戰成平手

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美國總統大選電視辯論會將在台灣時間11日上午9時舉行，這也是代表民主黨參選總統的副總統賀錦麗（Kamala Harris）與代表共和黨的前總統川普唯一一場電視辯論。在辯論前，美國各大民調近日陸續公布民調，最為關鍵的7大搖擺州，賀錦麗與川普竟有3州打成平手。美國民調機構晨間諮詢(Morning Consult)在總統大選前所公布的最新民調顯示，在7個最關鍵的搖擺州之中，賀錦麗在北卡與川普以48%戰成平手；喬治亞州和內華達州同樣也呈現48%平手態勢。另一方面，賀錦麗在密西根州、威斯康辛州、以及最為關鍵的賓夕法尼亞州，都以49%領先川普的46%，在該份民調中，僅有亞利桑那州以47%落後川普的49%。值得注意的是，賀錦麗在8月的民主黨全代會結束後，支持度就停止上升，川普的支持度在獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）退出選舉、也無明顯起色，兩人仍呈現膠著。