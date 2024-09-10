玩情趣泡泡浴　男子手腳濕滑全裸10樓墜亡

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台中市北屯區一位陳姓男子今（10）日早上被人發現，全裸倒臥在北屯區九龍街一棟大樓一樓地面，經人報警送醫急救後，上午11時許，宣告不治。陳男女友在案發後，陪同男友就醫，鑑識人員到場調查，陳男女友所住的10樓客廳、陽台濕滑、有泡沫，陳的女友尷尬地說，當時與男友在玩情趣遊戲，沒想到男友會意外失足翻落，全案警方已通報檢察官相驗，釐清死因。據台中市第五分局警方調查，陳男（25歲）與陳男女友（25歲）在今年4月間2人才認識，案發的大樓是陳男女友出面承租的住處，10日上午9時許，2人疑在住處以裝有肥皂水的寶特瓶，全裸在客廳、陽台玩情趣遊戲，當時陳男攀爬陽台，向女友告知「想看一下風景」，疑因手腳濕滑，陳不慎翻落直接墜地。台中市消防局的救護車到場時，陳男全身赤裸倒臥在一樓馬路邊，無生命跡象，陳男女友也是全身濕透，衣著不整，跑到一樓關心狀況，並陪同陳男就醫，但是急救後仍宣告不治。全案將由第五分局警方詢問後，已通報檢察官相驗，以釐清案發經過與陳男死因。