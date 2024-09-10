英文不順也要去紐約！星宇航空張國煒：明年開拓航點「著重美國」

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▲星宇航空K董張國煒出席國內首次航空聯名精品腕錶活動，會後受訪透露明年開拓航點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時腕錶星宇航空特別版精鋼款與18K紅金款。（圖／百年靈提供）

日前讓旅客揪「唸英文不順」的星宇航空K董張國煒，今（10）日出席國內首次航空聯名精品腕錶活動，星宇航空 x 百年靈攜手打造Navitimer B01、Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION，發表3款特別版聯名腕錶。會後張國煒受訪時透露：星宇航空董事長張國煒今受訪透露，也表示北美航網除了洛杉磯加班次、西雅圖也會加到每日多一班；並將會持續開拓新航點，他提到：而K董面對日前「唸英文不順」的討論，他今在張國煒星宇航空 x 百年靈精品腕錶活動現場，K董也大秀英文與特地來台的百年靈執行長喬治・科恩（Georges Kern）對談，面對擁有140年歷史的百年靈，張國煒更笑稱：「開航才4年的星宇航空對上百年靈，像被老爺爺帶著的小孫子，是對撞型的合作」，還開玩笑爺孫一起逛101畫面相當溫馨。星宇航空 x 百年靈的合作，展開歷時三年的討論、構思與研發，總算成功發表全新問世的百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕錶星宇航空特別版18K紅金款、精鋼款及Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶星宇航空特別版。