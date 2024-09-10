全台第一　鼓山警分局通過「永續發展」國際認證

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市警局鼓山分局於今天在該分局舉辦「2023年永續發展報告書」授證典禮，由法國艾法諾執行副總黃浚騰(左)授證給高市警鼓山分局分局長徐釗斌。（圖／高市警局鼓山分局/提供）

▲高市警鼓山分局分局長徐釗斌致贈「2023年永續發展報告書」給高雄警察之友會理事長許立經。（圖／高市警局鼓山分局/提供）

▲任內推動該項認證的前鼓山警分局長、現任楠梓警分局長陳奕良於會中簡報。希望引導鼓山分局未來能更積極正向永續，並為未來的世代創造更好的生活環境。（圖／高市警局鼓山分局/提供）

高雄市長陳其邁積極推動「淨零永續」願景下，高市警局鼓山分局於今年6月通過ESG第三方國際認證，完成「永續發展報告」，今（10）日在該分局舉辦「2023年永續發展報告書」授證典禮，該報告書經由法國標準協會亞太公司（AFNOR Asia Ltd.）驗證，確保報告內容的完整性與透明度，鼓山警分局成為全台第一個通過永續發展報告的警察機關，成為高雄市推展「淨零永續」的指標。市長陳其邁為推展城市「淨零永續」願景，高雄市警察局在高雄市警察之友會的支持下，選定綠建築的鼓山分局新大樓，針對永續發展目標與策略，涵蓋環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及機關治理（Governance）三大核心領域出具永續報告書，並取得國際認證這本次授證代表著鼓山分局在推動永續發展方面的具體成果，亦體現了分局對社會責任的承諾。該報告書依循全球報告倡議組織（GRI）2021年準則，並結合聯合國永續發展目標（SDGs），全面揭露分局在2023年度於環境保護、社會共融、治安交通維護及警民互動等方面的努力與成效。報告書經獨立第三方機構法國標準協會亞太公司（AFNOR Asia Ltd.）驗證，達到AA1000 V3保證標準的第一應用類型中度保證等級，顯示其具備高度公信力與透明度。任內推動該項認證的前鼓山警分局長、現任楠梓警分局長陳奕良表示，這一本2023年度永續報告書主要揭露「社會治安」、「交通永續」、「民眾服務」、「反貪腐」、「職業安全衛生」、「節能減碳」六大重大主題及其他關注主題，並探討這些主題與該分局密切相關的原因。陳奕良表示，這些主題在不同面向上都會影響著該分局，並且影響的衝擊程度皆不同，為減少衝擊影響，該分局積極擬定政策並執行。這是國內警察第一本經過國際第三方機構公正獨立查證，依循 GRI 報導準則，以及 AA1000 SES 內外部利害關係人議和及調查評估分析的永續報告書，希望引導該分局更積極正向永續，並為未來的世代創造更好的生活環境。分局長徐釗斌也表示，鼓山分局為響應政府及高雄市政府2050年淨零排放目標，為提升與精進警察局的永續性，並且讓社會大眾了解警察對於永續發展的行動與付出，特別推動該分局淨零永續報告書，依照ESG (環境、社會和治理) 指標、SDGs指標等國際永續指標，推動該分局永續發展並達到淨零轉型。徐釗斌指出，鼓山分局將持續推動各項永續發展措施，確保永續發展的理念深植於每一位員警的日常工作中，秉持專業與服務精神，積極提升社區的生活品質，並與各方利害關係人共同努力，創造更加美好、韌性的未來並永續向前。此次永續報告書將發布於鼓山分局官方網站，供社會各界查閱，以增進與市民及其他利害關係人的溝通與互信。