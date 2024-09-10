日本政壇新星墜樓身亡！曾入圍日本小姐決選　遭爆黑歷史被迫退黨

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▲年紀輕輕加上亮麗外貌，高橋茉莉一度被視為政壇明日之星。（圖／翻攝自高橋茉莉的IG）

今年舉行的東京眾議員補選，曾被國民民主黨內定為候選人的高橋茉莉，由於遭爆料學生時代曾在不良場所打工，高橋茉莉不僅參選資格被取消，之後更黯然退黨。本月4日，高橋茉莉驚傳在東京都的公寓住處身亡，得年27歲，警方研判為墜樓輕生。綜合日媒報導，高橋茉莉曾是自由播報員，畢業於名校慶應義塾大學，曾晉級慶應小姐選拔並進入日本小姐地區決選，年紀輕輕加上亮麗外貌，獲國民民主黨內定投入東京眾議員補選，一度被視為政壇明日之星。不料，高橋茉莉被爆料學生時代曾在不良場所打工，之後旋即遭到國民民主黨取消內定的參選資格。國民民主黨否認取消資格與被爆料的打工經歷有關，只強調經過調查後，發現「可能存在違反法律的行為」，於是決定取消高橋茉莉參選資格。然而後來高橋茉莉在社群媒體上發文宣布退黨時，仍認為自己遭到除名與先前被爆料的打工經歷有關。高橋茉莉解釋自己沒有從事不法行為，打工的場所是所謂的Lounge酒吧，在店內陪坐的女性並非服務個別客人，而是要炒熱整間店的氣氛。無論如何，高橋茉莉今年2月被取消參選資格，4月宣布退黨。瀏覽她個人社群媒體紀錄，高橋茉莉退黨後陸續安排多次出國旅遊，分享了不少生活照，9月驚傳輕生，是否與之前的政治活動有關，仍待警方釐清。