你也政治冷感嗎？美國部分民眾決定「拒看辯論、不看新聞」

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美國總統大選電視辯論會將於明日登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗仍與共和黨總統候選人、前總統川普雙方選情陷入膠著，競選團隊努力催票著眼於那些「不出門投票」的選民，然而根據《華爾街日報》報導，美國仍有不少選民對政治冷感，不僅完全不想看到總統辯論，就連結果如何也沒興趣知道。距離今年美國總統大選只剩兩個月，伴隨俄烏戰局、以哈衝突等國際情勢升溫，以及美國本土關於經濟、移民、槍枝管制與墮胎權等議題的討論，許多美國選民對於討論政治出現疲乏，對於大選也相當冷感。《華爾街日報》引述今年4月皮尤研究中心民調數據，在8709名成年人當中有62%受訪者表示對於選舉與候選人的新聞報導感到厭煩。報導指出，這種對政治或大選冷感的情況又碰上今年意外事件不斷，包含前總統川普遭遇槍擊、現任總統拜登放棄角逐連任以及兩黨分別舉行全國代表大會等鋪天蓋地的新聞報導，不少民眾對此已經感到身心疲憊。多倫多大學（University of Toronto）心理學副教授福特（Brett Q. Ford）受訪時就稱，最有效避免「政治冷感」的情況就是暫時遠離這些新聞，專心照顧心理健康，例如她自己就會刪掉新聞類應用程式，把消息通知關掉，或是限制自己上網時間。她也提到，過於冷感或疏忽這些訊息可能使人們與時事脫節，失去前往投票或擔任義工的動力，因此最好的做法還是保持一定距離，避免過度焦慮與完全脫節。