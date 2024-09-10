Q2上市櫃公司大陸投資創歷史次高！金管會：合計利益達2265億元

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金融監督管理委員會今（10）日公布依據證交所及櫃買中心彙總統計，國內上市(櫃)公司113年第2季大陸投資及海外投資情形，在大陸投資上市櫃公司今年上半年獲利逾2,200億元，創下次高紀錄，截至113年第2季止，上市公司685家，上櫃公司513家，合計1,198家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,733家之69.13%，較112年底減少11家。金管會表示，截至113年第2季止，上市公司累計投資新臺幣2兆5,538億元，上櫃公司2,548億元，合計2兆8,086億元，較112年底增加730億元，主要係基於營運策略考量增加對子公司之持股、因應子公司業務拓展及受匯率變動影響致投資金額增加。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。113年上半年投資損益，上市公司利益2,116億元，上櫃公司利益149億元，合計利益2,265億元，整體較112年上半年增加427億元，與歷年同期相較，獲利金額為第二高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加358億元及69億元，主係其他電子業、電子零組件業及半導體業，受惠於產品組合優化、AI及車用電子需求成長，帶動相關供應鏈公司營運成長。在投資收益累計匯回金額部分，113年上半年投資收益匯回金額656億元，截至113年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為8,365億元及833億元，合計9,198億元，占累積原始投資金額2兆8,086億元之32.75%。113年上半年投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。上市、上櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。在海外投資部分，金管會也提到，今年上半年投資損益，上市公司利益4,189億元，上櫃公司利益223億元，合計利益4,412億元，整體較去年上半年增加1,600億元，與歷年同期相較，獲利金額為第三高。主要係併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。