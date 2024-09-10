吳子嘉示警郭正亮別罵太兇　邱毅評：他在獻媚討好賴清德

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城貪污案遭法官裁定羈押禁見，對此在野黨砲轟是政治追殺、總統賴清德清算政敵，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前示警前立委郭正亮，勸告批評賴清德別罵太兇，否則惹禍上身。對此前立委邱毅則認為，吳子嘉目的不是在提醒郭，而是向賴清德獻媚討好，宣誓效忠，拿著郭正亮做投名狀一用，「看看賴皇能不能龍心大悅，給他一些關愛的恩賜」。對於吳子嘉提醒郭正亮別罵賴清德罵過頭，以免惹禍上身。邱毅認為，其實郭正亮跟自己一樣，過去都是柯文哲的敵人，對柯文哲的大嘴巴，甚至他的用人處事很不滿，自己甚至還控告過柯文哲。邱毅也認為，台灣必須有超越藍綠的第三勢力，而且這次賴清德對柯文哲的政治操作、司法追殺，搞得太離譜、太骯髒、太難看。如果做為知識分子還不批判、不痛駡，那簡直連做人的資格都沒有，成為畜牲不如了。邱毅表示，吳子嘉不是在提醒郭正亮，他真正的目的是在向賴清德獻媚討好、宣誓效忠，拿著郭正亮做投名狀一用，「看看賴皇能不能龍心大悅，給他一些關愛的恩賜」。最後邱毅表示，其實重點不在柯文哲，重要的是司法制度不能這麼操作，檢調完全被東廠化，看守所成了詔獄，表面說沒有刑求，實際上是押人取供、疲勞偵訊，還用抓家𥚃妻兒來威脅當事人，質疑這些手法竟然在2024年的台灣出現，如此台灣還有任何顏面吹噓自由民主、人權法治嗎？