iPhone 16甫開賣就傳壞消息！歐盟法院勒令蘋果須補繳4620億稅款

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▲蘋果iPhone 16系列新機在今（10）日凌晨一點亮相，引發全球消費者討論。（圖/達志影像/美聯社）

蘋果公司（Apple）秋季發表會於台灣時間10日凌晨在美國加州總部舉行，蘋果盛大發表新一代iPhone 16系列，立即引發全球消費者討論。不過，同一時間蘋果遭遇打擊，歐盟法院（ECJ）週二裁定，蘋果須向愛爾蘭政府補繳130億歐元稅款、約新台幣4620億元，蘋果對此結果表示遺憾。根據《BBC》報導，蘋果與歐盟的這起官司已經纏訟8年，2016年歐盟委員會認定蘋果必須補繳130億歐元稅款，因為愛爾蘭違規提供蘋果稅務優惠，增強了蘋果對市場的壟斷力，讓蘋果相較於其他納稅的企業獲得不公平的競爭優勢。蘋果隨後提起上訴，並於2020年獲得歐洲法院普通法院支持，推翻了須補繳130億歐元稅款的命令。但是，歐盟委員會再提上訴，而這次最高法院歐盟法院認定二審判決有誤，重新支持歐盟委員會最開始的命令，即蘋果必須補繳130億歐元稅款。蘋果回應表示，無論公司在哪裡開展業務，「我們總是繳納所有應繳稅款，蘋果公司很自豪能夠成為歐洲乃至全球增長和創新的引擎，並始終成為世界上最大的納稅人之一」。蘋果強調，這起案件的重點並非是否需要繳稅，而是應向哪個政府繳稅，稱蘋果已經在美國納稅，根據國際稅法原則，本就無需在愛爾蘭繳稅，對於歐盟法院忽略事實的判決感到失望。事實上，愛爾蘭政府也主張蘋果無需向他們繳稅，但歐盟委員會認為蘋果利用這些跨國財務安排來取得不正當的競爭優勢。過去10年間，歐盟針對跨國大企業與部分歐盟成員國達成的稅務協議展開調查，除了蘋果，包括星巴克、亞馬遜也都曾捲入相關訴訟，歐盟認為這些企業與政府達成的稅務協議稅率過低，違反公平競爭原則。