中國製6000元智慧型手機打贏三星！東南亞熱賣　韓國勁敵陷入僵局

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▲中國低廉價格的手機品牌，正在東南亞與韓國三星競爭。圖為三星摺疊機Galaxy Z Flip6。（圖／記者周淑萍攝）

中國傳音（Transsion）智慧型手機最低只要200美金（約新台幣6400元），便宜的手機搶奪東南亞市場的市佔率，讓在東南亞長期處於主導地位的韓國電子產業霸主三星陷入競爭危機。中國傳音手機在台灣幾乎沒有知名度，但靠著非洲市場早已在海外成為第五大手機產業的製造商，它以極低的價格橫掃非洲、拉丁美洲和東南亞市場。綜合外國媒體報導，價位在200美元（約合新台幣6,400元）左右的中國製智慧型手機數量激增，讓韓國三星面臨「價格商業戰」。根據《日經亞洲》，在菲律賓首都馬尼拉一家購物中心的手機專區，傳音等品牌的產品販售率極高，價格從不足8,000元披索到超過2萬元披索不等（約合新台幣4,300元至1萬700元）。一名銷售助理表示，傳音手機具有高數據量和高處理能力，價格平易近人，在喜歡玩遊戲的青少年和20多歲的年輕人群體中尤其受歡迎。幾年前還沒沒無名的傳音手機，在東南亞市場殺出一條血路。市場分析機構Canalys指出，今年第二季，傳音以31%的市佔率領先菲律賓市場，遠高於排名第二的三星（15%）。在整個東南亞地區，傳音以14%的比例排名第五。除了傳音，今年4月OPPO的智慧型手機A60雖不支援5G功能，但價格實惠，在越南的起售價549萬越南盾（約合新台幣7,150元），並以相同價格進攻馬來西亞和印尼市場。雖然韓國三星熱衷於透過宣傳其旗艦品牌Galaxy的人工智慧功能來保持其在東南亞的主導地位，但中國競爭對手也正在從低階手機向高階產品擴張。業者分析，中國製造商打算用價格低廉的誘因擴大市占率，再逐步增加品質和價格。中國知名電子公司小米也正專注於融合AI的增值型手機，並以子品牌「紅米」推出較低廉價格的手機產品，以進攻東南亞市場。該公司一位高管表示，「首先，我們將在中國率先打造高附加價值產品，然後再向海外擴張。」中國的手機製造商意識到中低階智慧型手機現階段沒辦法在歐美跟一線品牌如蘋果手機較量，但足以在非洲、拉丁美洲和東南亞國家等，這些充滿潛力、正快速成長的市場大展身手。