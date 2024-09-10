經典美味尬獨創趣味包裝　讓網紅也淪陷直呼「就是要和你『濃』」

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▲萬歲牌起司乾酪堅果扭蛋機讓朋友聚會好吃又好玩，現在參加活動即有機會免費獲得。（圖／IG: chunjennifer、qqamy0720）

▲萬歲牌起司乾酪堅果扭蛋機裡充滿各種小驚喜，包含驚喜周邊及友誼小遊戲。（圖／品牌提供）

自媒體當道，網紅越來越多，這些曝光在社群媒體上網紅，其實私底下都是會聚在一起的好友，但是只要是朋友就會有爭吵的時候，有時候為了社群上的形象，臉不能說撕破就撕破，不然就會成為網友吃瓜的題材，加上每天為了拍攝素材忙了天昏地暗，到底要如何維繫這友誼的小船呢?知名IG網紅Iris分享，平常最喜歡就是招呼一群朋友到家裡，什麼事就不做廢在那邊就很開心，最新曝光的影片中就分享一群好友到家裡參加入厝趴，雖然大家平常就喜歡廢在一起，但總是要有些好玩的東西讓友誼更緊密「濃在一起」！於是她拿出萬歲牌限定的粉絲專屬禮物「友情續命扭蛋機」，成功挽救一度場面尷尬的入厝趴，不僅把考驗友誼的小遊戲玩出新高度，椒鹽口味搭配濃郁起司更是越吃越香、也越玩越嗨。萬歲牌起司乾酪堅果打破過去消費者對於堅果總是單一調味的想像，以鹹香椒鹽調味，內容含有新鮮杏仁及腰果透過低溫烘烤，加上年輕人喜愛的澳州切達起司，則是運用「凍乾」技術保留原始營養及風味，三者兼具濃郁又口感豐富組合，就像摯友間的合拍友誼，濃得難以分離；吃起來香濃又酥脆讓人難以忘懷。新的組合搭配更被不少網友稱為好吃到要不行，就算三五好友聚在一起有這一包就夠了！為了讓友誼可以更「濃」在一起，萬歲牌這次更打造了只送不賣的「友情扭蛋續命機」，讓好友們除了可以一起享用每用的堅果組合外，也能透過好玩有趣的遊戲讓友情繼續「濃下去」。掀起網路熱潮的「友情續命扭蛋機」這樣做，輕鬆擁有！「萬歲牌起司乾酪堅果扭蛋機」內含4款品牌周邊驚喜小物，有飲料控必備的環保飲料提袋、起司色系的可愛圓形布尺、懶人神器品牌手機伸縮支架、以及三種造型的對折式磁鐵書籤，搭配每顆扭蛋中隨機的友情經典語錄與指定任務，輕鬆加乘與閨密相聚的快樂濃厚度。追求健康與美味的零食風潮已經不夠看，除了能一邊聊天一邊配著吃，不論是日常小酌、散步郊遊、居家談心甚至是隨性的小旅行都很適合，只要打開「萬歲牌起司乾酪堅果」和朋友們一塊來濃一下，歡樂氣氛輕鬆拿捏！現在只要參加萬歲牌官方粉絲專頁活動貼文，留下指定留言即可參加抽獎，將每周抽出3名得獎者，留言不限次數，留得越多、中獎機率也越高，現在就手刀相揪來濃一下吧！