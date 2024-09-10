台北福華推個人秋蟹套餐！顧客免沾手優雅吃 玖尹點沙公享紅蟳5折

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▲「番茄海鮮蟹湯」裡的湯底，是以烘乾聖女番茄、新鮮黑柿番茄和牛番茄打泥再加上排骨等熬成，相當費工。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「醬爆處女蟳」選用重達十兩、帶有濃厚蟹膏的處女蟳來製作，風味鹹濃吮指。（圖／記者葉盛耀攝）

▲珍珠坊推出的秋蟹套餐，主打健康少油、清爽無負擔的均衡菜色。（圖／台北福華大飯店提供）

▲「玖尹」將自9月17日起推出秋蟹盛宴與秋季主廚推薦料理，以紮實粵菜技法結合江浙、閩式、川味及南洋異國風味，將紅蟳、沙公等製成12道鮮美蟹蟳料理。（圖／玖尹提供）

▲「甜奶酒起司紅蟳」是將粵菜注入歐陸料理的想法，加入莫札瑞拉、帕瑪森、切達起司與奶油製作。（圖／玖尹提供）

「秋風起，蟹兒肥。」品蟹好時機到來，台北福華大飯店即日起於江南春、蓬萊邨及珍珠坊三大中餐廳推出三款秋蟹套餐，結合中西式吃法和創新懷舊料理，每套最低單人1,680元＋10%起就吃得到，標榜顧客可以不用辛苦自己剝蟹。此外，台北福華也為饕客提供避風塘處女蟳、清蒸紅蟳和紅蟳米糕等多道單品菜色，每兩188元起。時尚中餐廳「玖尹」也將自9月17日起推出秋蟹盛宴，還推出點沙公享紅蟳半價之優惠。台北福華的經典台菜餐廳蓬萊邨，今年主打全程「免沾手」秋季套餐，每道菜裡都由師傅都將蟹手工拆開取出蟹肉、蟹黃或蟹膏，再製成道道佳餚，菜色包含將酒家菜番茄排骨鍋融入西餐概念，改良為清爽鮮甜的「番茄海鮮蟹湯」，是以烘乾聖女番茄、新鮮黑柿番茄和牛番茄打泥，加入烘烤過的蟹殼和排骨熬製的精華湯底，再加入松葉蟹肉，微酸風味更顯蟹肉鮮甜。也有「蟹肉蔬菜捲」，創意來自於台菜中的炸高麗菜捲，師傅將內餡改為蟹肉，並以些許肥肉增加潤口嚼感，現炸後品嚐滋味十分噴香，一旁更有兩個去殼的蟹鉗肉，同樣能優雅入口品嚐。江南春的雙人秋季套餐，包含「蘆筍炒蝦蟹」、「蟹黃干貝盅」和清蒸及醬爆兩種口味的處女蟳等以經典江浙料理為基底的菜色，同時添加主廚劉宜嘉的巧思做口味變化。另外也推出單店菜色，包含取自上海本當菜的「醬爆處女蟳」選用重達十兩、帶有濃厚蟹膏的處女蟳裹粉高溫油炸，引出蟹殼中甲殼素的辛香味，再以豆瓣醬炒米酒、糖等調味燒至入味，鹹甜重口而不油膩。粵式餐廳珍珠坊則以處女蟳為主角，設計了中西合併的秋季套餐。「鮑汁白玉卷」將包裹蝦漿的九孔鮑放上冬瓜蒸熟，再擺上扎實飽滿的處女蟳蟹腿肉，並淋上以蛋白和蟹黃調和的醬汁，入口海味四溢，同時搭配「清燉牛肋條」和「金湯煨時蔬」等菜色，打造健康均衡的清爽美味。珍珠坊亦提供避風塘處女蟳、花雕處女蟳和滑蛋辣椒處女蟳等不同風味的單點品項。「季節嘗鮮·海味滿載秋季套餐」即日起至11月30日於江南春、蓬萊邨及珍珠坊提供，江南春雙人秋季套餐每套3,360元＋10%起、蓬萊邨秋季套餐每套1,680元＋10%起、珍珠坊秋季套餐每套1,680元＋10%起。套餐及單點菜色皆需提前兩天預訂」。另外，結合新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，今年則將自9月17日起推出秋蟹盛宴與秋季主廚推薦料理，擅於融入跨界創意演繹粵菜的玖尹行政主廚李冠儀攜手專司港點的李國聖主廚，以紮實粵菜技法融匯江浙、閩式、川味及南洋異國風味，嚴選產地直送的紅蟳、沙公，獻上12道鮮美蟹蟳料理。包含結合西式起司白醬與香醇奶酒的「甜奶酒起司紅蟳」，將新派粵菜注入歐陸料理巧思，加入莫札瑞拉、帕瑪森、切達起司與奶油製作與海鮮蟹肉絕配的起司白醬，添加青提子酸甜果香平衡起司奶醬，些許貝里詩奶酒增添甜香與香醇氣息，並以自製明太子法棍沾白醬佐鮮濃膏黃與細緻蟹肉享用。另外還有福建沙茶與義式寬麵中西混血的「閩南沙茶蟹麵」、融合江浙雪菜年糕爽口香韻的「鮮蛤雪菜燒沙公」、以鹹甜金沙芋泥柔化港式避風塘的「金沙芋香沙公」、辣勁與果香衝突美味的「川辣香蘋沙公」、煮入海陸雙重溫潤鮮味的「星洲沙公肉骨茶」、以及精巧好味的手工港點「蟹膏小籠包」、「紅蟳蟹粉塔」等。9月17日~10月31日推出活蟹料理第二隻半價超值優惠～凡點沙公即享紅蟳半價、或招待養生煲例湯乙鍋。