12強中華隊力薦劉基鴻！葉總讚：中職最好右打三壘手　守備進步多

我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「紅色大砲」劉基鴻今（10）日對戰台鋼雄鷹，將達成本季第100場出賽，也是他連續3個球季出賽滿百場，作為龍隊重返中華職棒後第一位選秀狀元，這些年來的進步，總教練葉君璋全部看在眼裡，大讚劉基鴻目前中職最好的右打三壘手，大力推薦給世界12強棒球賽中華隊教頭曾豪駒。葉君璋透露，劉基鴻守備表現有顯著進步，今年守備持續成長，範圍也越來越大，是12強中華隊的可用之兵，也能平衡中華隊打線，「國內有很多三壘手能力不錯，但右打少一點，劉基鴻是不錯的人選。」葉總說。身為職棒4年級生的劉基鴻，去年出賽119場，繳出16轟、80打點、打擊率.291的漂亮成績單，但本季劉基鴻陷入低潮，目前99場出賽，僅擊出6支全壘打，長打能力明顯下滑。對此，葉君璋表示，狀態起伏是年輕球員的普遍現象，這些都是成長的過程，劉基鴻仍是龍隊打線中的重要一員。針對劉基鴻全壘打數量產量減少的問題，葉總表示：「6轟與16轟從數字上差距很大，但實際上並非如此，主要是力量問題，有些打者能夠輕易轟出牆外，劉基鴻力量稍微差了一點，很多都打在牆上。」葉君璋十分看好劉基鴻的未來性，期許他能成為單季穩定15轟的打者，「我相信再給他兩年時間，他絕對能成為每季穩定貢獻15到20轟的選手，而且守備也一直進步，他是目前中職最好的右打三壘手。」