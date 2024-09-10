雙語教學中心運用AI助學生提升英文寫作能力

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▲雙語教學中心研發「英文寫作批批Ｔ」。（圖／記者黃文德翻攝）

為了幫助離島學生提升英文寫作能力，台北市立大學雙語教學中心的教授團隊前進金門，使用中心研發的「英文寫作批批Ｔ」助當地學生提升英文寫作能力。此次計畫由台北市立大學雙語教學中心執行長劉述懿領導，劉述懿表示，希望通過這次與離島學生的合作，將AI技術與教育深度結合，幫助學生提升他們的英文寫作能力，並增強他們在全球化環境中的競爭力。劉述懿進一步指出，傳統的教學方式常常無法及時提供學生個別化的反饋，由臺北市立大學雙語教學中心教授群研發的英文系統引入，正是為了突破這一限制，讓學生能夠在學習過程中得到實時且具體的指導。此外，台北市立大學雙語教學中心外聘指導教授、AI人工智慧語言模型專家王冠程教授是這套系統的核心技術開發者。他強調，英文寫作批批T系統的設計核心在於建立個人語言模型。通過AI技術，幫助每位學生建立屬於他們自己的語言模型，這樣學生可以根據自身的進步情況得到針對性的反饋，不僅提升文法和字彙能力，更能強化段落組織與內容架構的掌握。王冠程指出，這次的實驗讓當地學生接受量身訂製的寫作訓練，系統將自動批改學生的文章並提供詳細反饋，讓他們能在短期內產生顯著進步。金門高中蔡瀞嫻同學與邱品瑄同學藉在這次的實驗中，用四個月的時間，英文寫作中從原本模擬測驗的5分，最後在學測中取得英文寫作16分的超高成績，蔡同學順利考取陽明交大醫學院，邱同學考取台大法律系。