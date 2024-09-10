高國豪私約大嫂風波落幕？坦承有過不成熟行為　發布最終聲明致歉

我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL職籃新竹攻城獅球星高國豪因「私約大嫂」事件引發外界熱議，與大嫂劉家菱曾在網路上多次互嗆，雖然當時高國豪透過律師澄清未與當事人有不正常往來，不過高國豪今（10）日突然在社群IG上發布「最終聲明」，坦承過去年輕有過不成熟的行為，強調此後將不再針對此事做出任何回應，並呼籲有心人士切勿再以身試法、刻意混淆視聽。對於衍生的紛紛擾擾，占用媒體版面，也讓支持我的球迷擔心，我們深感抱歉。但因為這些家事私事紛擾，對社會並沒有正面助益，我們決定到今天為止，針對此事，發出我們最終的聲明。1.未來，我也會更專注地在提升我的球技，用球賽表現回報各位的關注和支持。2. 我們夫妻深信，無論過去發生了什麼事，只要我們願意面對並加以調整，我們可以面對所有的挑戰，可以長遠地彼此扶持。未來我們仍會一起承擔家庭及婚姻中的責任，將以更成熟、穩定的心態共同面對生活，不會因為過去的紛紛擾擾有絲毫的影響。3. 我們深知，私事、家事的問題不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點。我們夫妻也再次感謝支持我的球迷、關心我們的家人朋友，但同時也對於紛擾占用版面深表歉意。4. 即日起，我們將不再針對這紛爭作出任何回應，希望大家給予我的太太、我的小孩，還有我的家人們一定的空間。我會專心投入即將到來的球季，努力為家人和球迷貢獻我的最佳狀態。至於其他不實指控，已全數委託律師協助，避免我的家人們再次遭受二度傷害，也請有心人士切勿再以身試法、刻意混淆視聽。再次感謝所有支持我們的球迷、家人及朋友。整起事件要發生在6月3日，當時高國豪深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。劉家菱是高國豪哥哥高國強妻子，也是高國豪的親大嫂。在高國豪發出聲明後，配偶陳怡雯也也在IG上開火：「