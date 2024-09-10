民眾黨、小草高喊「相信阿北」　綠委揭洗腦五階段：非常成功宣傳

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案而被羈押禁見，民眾黨日前舉辦聲援活動，上萬名支持者聚集在立法院旁抗議司法不公。對此，民進黨立委洪申翰分析「相信阿北」洗腦五階段，並感嘆「真正的阿北」，早就已經在最純粹的信仰掩護下，成為最赤裸不掩藏的財團形狀了。柯文哲因涉入京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見，民眾黨7日號召上萬名來自各地的「小草」7日聚集在濟南路，抗議司法不公，要求釋放柯文哲。對此，洪申翰指出，在民眾黨諸眾的行為與言論模式中，有一個最重要的核心意念貫穿，就是「相信阿北」，但若進一步觀察，就能發現，這個對於柯文哲個人的「信任」或「相信」意念，並不是透過一次次反覆的驗證，反而是透過鼓吹與煽動群眾或支持者。洪申翰分析5點打造「相信阿北」過程，第一，把生活世界裡的種種不順遂與矛盾，都直接歸因到「這都是藍綠多年執政的舊政治的錯」，所以必須要有「新政治」，才有機會改變，「簡單說，柯文哲以外，都是舊的，而柯文哲就是代表新的，這是不證自明的」。再來，洪申翰提到，不斷灌輸「你看得到的主流世界與資訊，都有藍綠（尤其是綠）所支配的金權利益在操控，他們都是為了自己的龐大利益，在合謀掩蓋真相，所以，你不只不能相信藍綠和財團，你也不可以相信主流媒體，你更不能相信政府和司法，這些都有毒！」三、洪申翰說，這些地圖炮式的陰謀論需要驗證嗎？當然不用，「民眾黨會說，因為球證跟裁判都是他們（藍綠，尤其是綠）的，就算這些陰謀論無法被證實，也不是我們的問題，都是因為他們鋪天蓋地封鎖資訊，所以藍綠舊政治不倒，這些陰謀論無法驗證就不是我們的問題」。洪申翰接續說，這時候，只有「柯文哲」跟他們完全不同，阿北是個智商157的亞斯伯格，是一輩子用雙手默默救人的神醫，這種理工男中的理工男，當然是有一說一，不會花言巧語；尤其，阿北不擅長人情世故，所以常會講不得體的話，但這也代表阿北更不可能會騙你。最後，洪申翰提到，當整個世界都是黑手在操控、都不能信的時候，「你還能相信誰？只剩阿北了」，最重要的是，阿北也是被「新黨國體制」壓迫與欺負的弱勢者，「所以，相信阿北，就是相信你自己！相信阿北，就能保有你對抗『新黨國體制』的希望和勇氣」。洪申翰認為，大家聽了會覺得衝突，但對民眾黨諸眾來說，這個想法的推演一點都不違和，因為「柯文哲」代表的不只是一個人，在柯黨長期的灌輸下，「柯文哲」三個字，更代表一種對於現實充滿不信任的唯一投射與救贖。洪申翰提到，柯文哲最愛掛在口中宣揚的「科學、務實、理性」，目的也不是要追隨者們都必須秉持「科學、務實、理性」的思辨，柯文哲在灌輸支持者的是：「我是智商157的醫生，所以我就是科學、務實、理性的化身」。洪申翰直言，就結果論來說，這當然是一套非常成功的宣傳，這也是為何，會再民眾黨與小草的挺柯集會上，看到這麼多近乎無條件地「相信阿北」、「相信清白」的口號，還有一大堆邏輯破碎的言論，因為民眾黨諸眾所建構出來的「相信」，並不是靠邏輯論證或事件驗證，而是靠著全面摧毀對於非我族類的信任，來把阿北的言行提煉成信仰，甚至神格化成「示現菩薩」。洪申翰感嘆，這一整套的「佈道」，完全違逆民主政治的課責概念，最有權力的人不只不用被定期輪替或咎責，而且成員與支持者只能沒選擇地抱團鞏固對領袖的「相信」，除非下一個信仰式的領袖成功取代，否則唯一能成為寄託出口的信仰，一但崩塌，就會陷無止境的虛無。