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江蕙罹癌曾肺栓塞、大出血！醫推斷「4癌症」機率最高：辛苦她了

記者張志浩／綜合報導

▲「二姐」江蕙自曝過去幾年都在與癌症抗戰，如今終於恢復健康，重拾麥克風站上舞台。（圖／江蕙 臉書）
▲「二姐」江蕙自曝過去幾年都在與癌症抗戰，如今終於恢復健康，重拾麥克風站上舞台。（圖／江蕙 臉書）
「二姐」江蕙2015年辦完告別演唱會後封麥，近日宣布將在10月回歸國慶晚會舞台獻唱，今（10）日江蕙更透露，近9年自己其實都在和癌症奮鬥，治療期間多次因肺栓塞、大出血、面臨生死交關，對此台灣癌症基金會董事賴基銘指出，以江蕙癌症撐過9年，又曾出現肺栓塞的情況，雖然無法完全斷定，但推測罹患「卵巢癌、乳癌、肺癌、大腸直腸癌」機率最高，和癌症搏鬥9年後回歸，「辛苦她了。」

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江蕙癌症需開刀、反覆化療　肺栓塞、大出血全都挺過

江蕙在公開聲明信中提到，「在病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來」。賴基銘解釋，癌細胞會破壞人體血液功能運作，誘導血管產生凝固，進而引起肺栓塞，而當凝血功能被破壞時，就會引發出血的情況，容易有生命危險

賴基銘說明，肺栓塞常發生在「腺癌類」的癌症，若再考量江蕙是女性，在縮小範圍後，病情相對好控制、較有機會能存活9年的，推測以「卵巢癌、乳癌、肺癌」機率最高；還有一個則是台灣人常罹患的「大腸直腸癌」，現在的醫療對大腸癌的控制提升不少，不過臨床上大腸癌出現肺栓塞的案例較少。

▲江蕙「祝福」演唱會上的封麥珠寶盒。（圖／寬宏藝術提供，2015.09.13）
▲江蕙當年封麥後，醫院如同她第二個家，在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等接連而來。（圖／寬宏藝術提供）
江蕙癌症一度嗓子沙啞、無法說話　恐與化療副作用有關

除了肺栓塞、大出血外，江蕙自述，「我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，在無數夜裡的輾轉，我為失去視為珍寶的嗓音而難過」。賴基銘指出，江蕙在抗癌後還能重回舞台表演，因此推斷嗓子沙啞和「頭頸癌」無關，頭頸癌雖然也需要手術、化療，但對嗓音的傷害是永久性的，因此江蕙所說的症狀，推斷是化療後抵抗力降低，容易感冒、喉嚨發炎，相關症狀在治療期間也會被放大。

賴基銘說道，只要是癌症，都有再發的可能，不過判斷江蕙有沒有可能再發，在沒有「原始癌症資訊、型態、期數」的情況下無法準確評估，各個癌症的再發因子、治療技術都有所不同，唯一不變的，仍是患者能否保持正確心態，或甚至嘗試新的治療手段；追求癌症控制和痊癒機會，也是醫界持續在努力的大方向。

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲「二姐」江蕙2015年辦完告別演唱會後封麥，近日宣布將在10月回歸國慶晚會舞台獻唱。（圖／NOWnews社群中心製）

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