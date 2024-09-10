大同醫院年底經營權易主　高市府：長庚條件優於高醫大法人

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高雄市立大同醫院與高醫於今年經營權屆滿，未來10年經營權將由長庚取得第1順位。高市府衛生局今(10)日表示，高醫大法人經營大同醫院於2010至2023年長達約13年期間急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置｣與「心導管緊急處置」，甚至COVID-19疫情期間無負壓病房受罰。均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨，以上長庚法人均有具體承諾。衞生局也強調，經評審長庚法人具體承諾為落實照顧長者及弱勢，自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，初步估計相較於目前將因此每年短收4至5千萬營收；長庚法人承諾引進價值億元以上「達文西手術」尖端醫療及團隊，對比於目前更能有效進一步提升醫療質與量，以上在高醫法人均未具體承諾。高雄市立大同醫院經營權在今年底與高雄醫學大學15年合約到期後，將由長庚醫療法人接手經營，對此引發高醫醫護不滿將於9月26日前往高雄市政府表達不滿。對此高雄市衛生局做出上述回應。衛生局指出，「長庚醫療法人」承諾於2033年前履約期間，逐步完成「重度級急救責任醫院｣認證，使大同醫院成為高雄市除4大醫學中心外的第5間重度急救責任醫院，守護在地已進入「超高齡社區」的市民朋友生命。反觀高醫大法人經營大同醫院，於2010至2023年長達約13年期間急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置｣與「心導管緊急處置」，24小時心導管處置啟動為2024年1月1日，急診兒科、急性腦中風處置啟動為2023年9月1日，2014年7月至2022年8月共8年期間「無產科新生兒生產服務」、2020至2023年COVID-19大流行4年期間無設置「標準負壓隔離病房」等問題，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨，以上長庚法人均有具體承諾。針對COVID-19大流行期間，大同醫院無負壓病房，嚴重影響患者收治能力，直至2023年6月在衛生局強力要求之下趕工設置7間，嚴重違反市立醫院核心價值與合約遭受衛生局處分。衛生局強調，市立醫院之功能不同於財團法人醫院，最重要任務並非追求營益率，而是公衛醫療政策與醫療平權的落實。在評選項目中「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等評選項目，長庚法人均獲得多數委員的支持與肯定。衛生局強調市立大同醫院及同仁均為高雄市民重要的醫療資產，依法依規締約後，亦將嚴格要求監督所有市立醫院落實各項公衛醫療任務，包括各項指標需依規定履約，並且監督核實，增加員工薪資福利待遇能被重視與保障。