生效日恐延後？中信金公開收購新光金股票　金管會已要求補件　

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針對中信金控向金管會申請「公開收購」新光金股票，金管會主委彭金隆今（10）日受訪時表示，已在9月4日發函要求中信金補件。對於原本市場預期9月16日公開收購案生效時間可能生變，彭金隆說，要看中信金回文時間，目前還沒收到回文。新光金併購案形成「三角戀」，台新金與新光金董事會通過合意「換股」合併，並將於10月9日召開股東臨時會，不過，中信金也已在8月26日向金管會申請非合意「公開收購」新光金股票，依據金控法第36條規定，金管會在9月16日前要給予准駁，一旦通過，中信金就可以開始在市場收購新光金股票，依中信金公告，收購最高上限51%。金管會主委彭金隆今日透露，金管會已在9月4日要求中信金補件。金管會銀行局長莊琇媛則說，什麼時候能完成審核就要看這家公司的補件什麼時候送進來。彭金隆也表示，這要看中信金回文的時間，目前還沒收到回文。至於台新金曾在法說會上表示，2022年11月曾向金管會溝通將以股票加現金方式「公開收購」新光金股票，幾乎與這次中信金提出的一樣，只差價格不同，卻遭金管會否決，並認為金管會基於監理標準一致，應該要否決中信金的申請。對此，莊琇媛表示，以往例子當時有不同條件，所以是不是相同方式來申請？金管會後續是否也要比照辦理？「我不予置評」，但金管會在審核任何併購案不論是非合意還是合意案，金管會都是秉持「最終一定是合意併購」，併購案要考慮多方關係人，除股東之外，甚至是客戶及整個社會穩定及金融秩序，「我們都會綜合考量」。