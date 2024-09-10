台積電及「台積航母」抵德國　德經處：將帶給歐洲龐大工作機會

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▲蘭依樺振奮地說，台積電不僅是一家前往歐洲，迄今為止已有25家供應鏈相繼到德國，相信會給歐洲帶來更多工作機會及研發創新契機。（圖／德經處提供）

德國經濟辦事處長蘭依樺（Eva Langerbeck）今年7月1日上任。她今（10）日舉辦首次媒體面談，會談不免提到近期台積電到德國發展的好消息。她振奮地說，台積電不僅是一家前往歐洲，迄今為止已有25家供應鏈相繼到德國，相信會給歐洲帶來更多工作機會及研發創新契機。蘭依樺先前擔任馬來西亞德國工商總會（MGCC）的代理處長、副處長，擁有伊斯蘭研究博士學位的她，於柏林自由大學的伊斯蘭研究所擔任研究助理和大學講師。她來台3月期間就迎來讓人振奮人心的好消息，也就是台積電在取得德國政府補助約50億歐元（約新台幣1775億元），選擇到德國德勒斯登（Dresden）設廠，8月20日已舉行動土典禮。然而，台積電領得高額補助並非獲得德國所有政黨的支持，甚至去年底曾有極右派政黨企圖用憲法法庭來干預補助。對此，蘭依樺表示，歐洲各國對於重大投資補助是受到歐盟管制，如今歐盟已批准，台積電也已動土，因此不會再有其他變動；至於德國國內有不同的看法，她坦言確實各方意見都有，「最重要的是，大家對於台積電投資德國及歐洲都表示正向，因為可以帶來工作機會及研發創新。」而台積電前往德國投資，更會攜帶號稱「台積電航母艦隊」的上下游供應鏈前去。她透露，迄今為止已經有25家供應鏈宣布要跟進台積電到當地，這麼龐大的投資勢必會創造更多好處；由於德勒斯登相當鄰近捷克，也不排除廠商會選擇到捷克設廠，但因為都同屬歐盟，不會受到關稅及貿易規範影響。德經處負責台德招商的執行單位「博智顧問公司」戴佩玲（Linda Blechert）也提到，台積電目前在德勒斯登派駐約800位工程師，預計當地要再找1200位工程師，因此德勒斯登工業大學（TU Dresden）已經開設當地學生來台實習，就是為了滿足未來需求。但戴佩玲也說，德國人不習慣台積電那種「24小時待命」的工作文化，說不定台積電會在當地推行不同的工作模式。