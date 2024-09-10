失能長輩機構養護費補助　陳其邁：明年每月加碼2千

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▲陳其邁化身靈魂歌手一連高歌4曲，台下長輩也跟著哼唱打拍子，現場氣氛歡樂。（圖／高市府提供）

▲中秋佳節將至，高雄市長陳其邁今(10)日前往左營區老人福利機構，慰訪住民以及照護人員。（圖／高市府提供）

中秋佳節將至，高雄市長陳其邁今(10)日前往左營區老人福利機構，慰訪住民以及照護人員，除了與長者互動高歌，合唱「快樂的出帆」、「月亮代表我的心」等多首國台語經典歌曲外，同時宣布高雄弱勢失能長輩機構養護費補貼自明年起每月加碼2千元，盼減輕市民負擔。因應人口老化趨勢，市府持續強化長者的服務量能，陳其邁今天宣布從114年1月開始，高雄市的低收入戶及中低收入失能長輩機構養護費用補助從每月2萬2千元增加到2萬4千元，每月加碼補助2千元，希望減輕弱勢家戶的經濟負擔，同時降低機構營運壓力。陳其邁也準備手工蛋捲和文旦與長輩分享，預祝大家中秋節快樂，並化身靈魂歌手一連高歌4曲，台下長輩也跟著哼唱打拍子，現場氣氛歡樂。社會局表示，截至今年8月底，高雄市老年人口已達53.6萬人，即將邁入超高齡社會，考量物價及基本工資持續調升，機構營運成本增加，因此決定加碼補助。另外，自陳其邁上任以來，已經爭取衛生福利部補助逾2.3億元，用於協助全市152家老人福利機構增設119火災通報裝置、自動灑水設備、進行電路汰換及改善寢室隔間等工程，全面提升公共安全，連結中央、民間資源，共同打造讓長輩安心、家屬放心的照護環境。