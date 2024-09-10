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大榮劍橋國際雙語學校表揚433名通過英檢學生

記者陳美嘉／高雄報導

▲學校舉行劍橋英檢頒獎典禮，為433名通過英檢的學生舉行隆重的表彰儀式。（圖／大榮劍橋國際雙語學校提供）
▲學校舉行劍橋英檢頒獎典禮，為433名通過英檢的學生舉行隆重的表彰儀式。（圖／大榮劍橋國際雙語學校提供）
大榮劍橋國際雙語學校舉行劍橋英檢頒獎典禮，為433名通過英檢的學生舉行隆重的表彰儀式。頒獎典禮表揚243名通過劍橋兒童英檢（YLE）與190名通過成人英檢（KET/PET/FCE/CAE）的學生，肯定他們在英語學習上的卓越表現。

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▲學校舉行劍橋英檢頒獎典禮，為433名通過英檢的學生舉行隆重的表彰儀式。（圖／大榮劍橋國際雙語學校提供）
▲學校舉行劍橋英檢頒獎典禮，為433名通過英檢的學生舉行隆重的表彰儀式。（圖／大榮劍橋國際雙語學校提供）
大榮中學董事長李振登於9月9日頒獎典禮中表示，大榮中學經由英國劍橋考試院認證，已成功取得設立從幼兒園到高中劍橋國際課程資格。學校致力於推廣英語教學和國際教育，不僅在校內提供高品質的教學資源，更積極拓展國際交流。

校長張簡助立在頒獎典禮中提到，大榮中學是全台唯一通過幼兒園、國小、國中與高中英國劍橋認證的優秀雙語學校，大榮學校的學生英語能力表現卓越，這不僅體現在他們的英檢成績上，更為未來的升學規劃打下了堅實的基礎。他表示，學校將繼續致力於提升學生的語言能力及國際視野，培育更多具備國際移動力的優秀人才，幫助學生在全球化的未來中取得成功。

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