中國男足慘敗日本成笑話！央視抓戰犯竟怪到巴士司機頭上

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中國男足近日在世界盃足球賽亞洲區預選賽中以0比7輸給日本隊，創下中國男足史上對日本隊的最大比分失利以及多項慘敗紀錄，中國網友在社群媒體上一片罵聲。中國官媒央視以天價轉播費為由並未轉播這場比賽，逃過一劫，比賽結束後，央視體育節目「足球之夜」竟將輸球責任怪罪在巴士司機頭上，掀起討論。中國男足5日在世界盃足球賽資格賽亞洲區第3輪對上日本的比賽中，被7比0狂電，創下對日本的最大比分敗戰、世界盃資格賽單場最多失球、世界盃資格賽最大比分輸球共三項慘烈紀錄。中國男足今（10日）晚間將在主場出戰沙烏地阿拉伯，雖在中國主場進行，但《央視》仍未提供轉播服務，只有付費平台《愛奇藝》播出。寫下慘烈紀錄後，中國社群對男足一片罵聲，不過，《央視》節目「足球之夜」竟將比賽結果歸咎於球隊巴士司機開錯路口，導致全隊遲到、無法好好熱身，所以在開賽後球員跟不上日本隊的腳步。這個理由讓球迷不禁吐槽是找藉口，因中國隊上半場僅0比2落後，有5球是在下半場被踢進。