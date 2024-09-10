中國男足慘敗日本惹眾怒！當局大動作查弊　抓出44人遭終身禁賽

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中國近年積極發展足球發展，但在日前的世界盃亞洲預選賽上，中國以客場對陣日本的比賽最終0比7不敵日本隊，以「創下多項慘敗紀錄」的表現遭中國網友罵翻，更掀起一波要求整頓足壇的怒火；中國國家體育總局、公安部週二（10）召開記者會指出，已經查明相關賭球、假賽等犯罪，至少揭露120場涉賭賽事，44人遭終身禁止從事足球行業。根據《澎湃新聞》整理，中國男足在本月5日對上日本慘敗的這場賽事，創下多項不堪紀錄，包含最大比分失利、世預賽單場最多丟球、世預賽最大比分失利，也是中國國足隊史正賽的最大比分失利，中國網友更在社群媒體上一片罵聲，還有不少評論家、前國手接連出面要求整頓體壇風氣，暗指中國足球賽事充滿多起涉賭、踢假球等。對此，中國國家體育總局、公安部也在週二於遼寧大連召開「足球職業聯賽『假賭黑』專項整治發布會」，由中國公安部治安管理局負責人，協同中國足協負責人等公布查明涉嫌假賭球比賽120場，44人終身禁止從事足球行業。記者會上，公安部治安管理局負責人稱，自2022年以來，中國公安部重點處理偵破相關賭球、假球專案，抓獲違法犯罪嫌疑人128人，打掉網路賭博團夥12個，查實涉嫌賭球、假球比賽120場，對83名涉案球員、裁判、教練、俱樂部管理人依法採取刑事強制措施。中媒指出，目前有44名涉案足球從業人員被法院依法作出判決，包含終身禁止在中國從事任何與足球有關活動的處罰，其中34人被依法判處有期徒刑以上刑罰，尤其一名前杭州綠城隊球員沈劉曦，已經在2013年遭罰終身禁止從事相關活動，卻仍私下開設賭場因此遭到刑事處罰。中國足協負責人說，無論是足球從業人員還是俱樂部，只要涉及「假賭黑」等違法犯罪，必將嚴肅處理，絕不姑息，並及時向社會公佈，接受社會監督。